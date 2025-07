Masz dom i wysokie rachunki? To urządzenie ci pomoże

Co to jest bufor CWU 2 w 1?

Bufor CWU łączy w sobie dwa elementy instalacji grzewczej: klasyczny bufor ciepła, który magazynuje energię z kotła, pompy ciepła lub instalacji fotowoltaicznej z grzałką, oraz wężownicowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej (CWU). Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik ma dostęp zarówno do ogrzewania centralnego, jak i do bieżącej wody użytkowej – bez konieczności instalowania osobnego bojlera.

Dlaczego warto w domu jednorodzinnym?

Oszczędność miejsca

Zamiast dwóch osobnych zbiorników – bufora i bojlera – montujemy jedno urządzenie. W przypadku domowej kotłowni o ograniczonej powierzchni to ogromna zaleta. Bufor CWU 500 l mieści się bez problemu w pomieszczeniach o standardowej wysokości i nie wymaga osobnej strefy na zasobnik CWU. Mniejsze straty postojowe

Jeden dobrze zaizolowany zbiornik oznacza mniejsze powierzchnie oddające ciepło do otoczenia. Bufory CWU WiseSolution mają izolację z grafitowego polistyrenu, która skutecznie ogranicza straty. Nagrzany do 80°C bufor CWU 500 l utrzymuje ciepło nawet przez 5–8 godzin bez konieczności dogrzewania – co szczególnie docenią właściciele kotłów zasypowych. Wystarczająca ilość wody użytkowej

Wbudowana wężownica o powierzchni 5 m² zapewnia szybkie i wydajne podgrzewanie CWU. Bufor CWU 500l bez problemu obsłuży domową instalację wodną dla 4–5 osób – umożliwiając jednoczesne korzystanie z prysznica, zmywarki i umywalki. Taniej w zakupie i montażu

W porównaniu do osobnych komponentów, bufor CWU 2 w 1 jest tańszy w zakupie, a jego montaż trwa krócej. Mniej elementów oznacza mniej roboczogodzin, krótsze trasy instalacyjne i niższe koszty materiałowe (mniej rur, zaworów, połączeń). Oszczędności mogą sięgać nawet 1000–1500 zł w porównaniu do klasycznego zestawu bufor + bojler. Idealny do kotłów zasypowych i pomp ciepła

Bufor CWU 500 l świetnie współpracuje zarówno z kotłami na pellet czy ekogroszek, jak i z nowoczesnymi pompami ciepła. Zgromadzona energia może zasilać instalację przez wiele godzin, a w przypadku kotłów na paliwo stałe – umożliwia intensywne ładowanie raz lub dwa razy na dobę bez potrzeby ciągłego rozpalania. Gotowość pod fotowoltaikę

Bufor CWU jest fabrycznie przygotowany do montażu grzałki elektrycznej, co czyni go naturalnym partnerem instalacji PV. Nadwyżki prądu można kierować bezpośrednio do zbiornika, ograniczając oddawanie energii do sieci i zwiększając autokonsumpcję.

Studia przypadków – z życia wzięte

Rodzina z domem 160 m², 5 osób, kocioł na pellet 15 kW

Po wymianie bojlera i bufora na jeden zbiornik CWU 500 l z 5 m² wężownicą, czas nagrzewania do 80°C skrócił się z 90 do 65 minut. Bufor zapewnia wodę użytkową przez cały poranek (5–6 kąpieli i zmywanie), a dzięki dobrej izolacji utrzymuje temperaturę do wieczora. Rodzina odczuła też niższe zużycie opału – szczególnie poza sezonem grzewczym, gdy wcześniej bojler musiał być dogrzewany osobno.

Dom parterowy z fotowoltaiką 7 kWp i pompą ciepła 8 kW

Zamiast inwestować w osobny podgrzewacz CWU, właściciel zdecydował się na bufor CWU 500 l z grzałką 3 kW. Prąd z PV nagrzewa wodę w dzień, zapewniając wieczorne zużycie bez potrzeby pracy pompy. Zbiornik daje komfort CWU przy minimalnym zużyciu prądu z sieci.

Jak dobrać pojemność i źródło?

Dla domu jednorodzinnego najczęściej wybierane są bufory CWU 500 l i 800 l. Model 500 l to optymalna pojemność dla 4–5 osób przy średnim zużyciu CWU. Jeśli dom ma dodatkowe źródła ciepła (np. kominek z płaszczem wodnym), większy bufor będzie korzystniejszy. Warto pamiętać, że im większa powierzchnia wężownicy, tym szybsze nagrzewanie wody użytkowej – dlatego 5 m² to absolutne minimum dla 4–5-osobowej rodziny.

W przypadku źródeł o mocy 10–20 kW, czas pełnego nagrzania bufora CWU 500 l do 80°C wynosi ok. 55–75 minut – zależnie od strat systemowych i temperatury początkowej.

Dlaczego WiseSolution?

Bufory CWU WiseSolution to produkt zaprojektowany i produkowany w Polsce – z uwzględnieniem specyfiki naszej infrastruktury i stylu użytkowania. Oferujemy:

Doradztwo w doborze pojemności i konfiguracji.

Możliwość modyfikacji pod konkretne potrzeby instalacji.

Solidną izolację z grafitowego polistyrenu.

Możliwość rozbudowy o grzałki elektryczne.

Wsparcie posprzedażowe i serwis.

