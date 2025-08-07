Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Materac 120x60: Jak wybrać idealny dla Twojego dziecka?

Wybór materaca dla malucha to jedna z tych decyzji, które mają realny wpływ na jego codzienne samopoczucie. Choć może się wydawać, że rozmiar 120x60 cm to po prostu „jeden z wielu”, w rzeczywistości ten kompaktowy format świetnie sprawdza się w wielu sytuacjach. Jak wybrać odpowiedni model i na co warto zwrócić uwagę, by Twoje dziecko spało spokojnie — i bezpiecznie?

Dlaczego rozmiar naprawdę ma znaczenie?

Może brzmi banalnie, ale dobrze dobrany rozmiar materaca to podstawa. Zbyt mały? Maluch nie będzie miał swobody ruchów i może budzić się częściej. Za duży? Grozi ryzykiem zakleszczenia kończyn między materacem a ramą łóżeczka. Dlatego właśnie 120x60 cm to tak popularna opcja — idealnie dopasowuje się do standardowych łóżeczek, zapewniając wygodę, ale i bezpieczeństwo. A co równie ważne: nie zajmuje całego pokoju, co w wielu mieszkaniach ma ogromne znaczenie.

Czy 120x60 to rozmiar dla Ciebie i Twojego dziecka?

Jeśli planujesz korzystać z łóżeczka przez pierwsze 2–4 lata życia dziecka, ten rozmiar zdecydowanie się sprawdzi. Jest wystarczająco przestronny dla niemowlaka i malucha, ale jednocześnie na tyle kompaktowy, że nie zagraci pokoju. To też świetny wybór, jeśli pokój dziecięcy nie jest największy albo jeśli zależy Ci na lekkim, przenośnym łóżku. Z czasem, oczywiście, dziecko wyrośnie z tego rozmiaru — ale do tego momentu będzie spało wygodnie i bezpiecznie.

Rodzaje materaców – co będzie najlepsze dla Twojego malucha?

Na rynku znajdziesz mnóstwo opcji, a każda ma swoje plusy. Materace piankowe są lekkie, wygodne i przystępne cenowo — świetne dla rodziców, którzy często podróżują z dzieckiem. Lateksowe? Idealne dla alergików — świetnie „oddychają”, są hipoalergiczne i bardzo trwałe. A może sprężynowy? Zapewnia świetną cyrkulację powietrza i długo zachowuje swoje właściwości. Niezależnie od typu, zwróć uwagę na twardość – dla maluchów najlepszy będzie materac średnio twardy, który dobrze podpiera delikatny kręgosłup.

Jak dbać o materac, by służył jak najdłużej?

Nawet najlepszy materac nie posłuży długo, jeśli się o niego nie zadba. Wietrzenie, regularne odkurzanie, pokrowiec nadający się do prania – to małe rzeczy, które robią dużą różnicę. Dobrze też co jakiś czas obrócić materac (jeśli jest dwustronny), by zapobiec odkształceniom. Dzięki temu zyskujesz nie tylko dłuższą żywotność produktu, ale też pewność, że Twoje dziecko śpi w naprawdę higienicznych warunkach.

Gdzie szukać i na co uważać?

Sklepy stacjonarne pozwalają dotknąć, porównać i sprawdzić materac na żywo, ale zakupy online kuszą większym wyborem i często niższymi cenami. Warto skorzystać z obu opcji — na przykład obejrzeć produkt na żywo, a potem porównać ceny w sieci. Sprawdzaj opinie innych rodziców, upewnij się, że produkt ma niezbędne atesty, i zawsze zapoznaj się z warunkami zwrotu. Bo nawet jeśli wybierzesz z pozoru „idealny” model, zawsze warto mieć plan B.

Podsumowanie — mały materac, wielka sprawa

Materac 120x60 to rozsądny, sprawdzony wybór dla maluchów. Dobrze dobrany, może znacząco wpłynąć na komfort i jakość snu dziecka — a tym samym na jego rozwój, nastrój i zdrowie. Klucz to nie tylko odpowiedni rozmiar, ale też właściwy materiał, łatwa pielęgnacja i dopasowanie do potrzeb Twojej rodziny. Dzięki kilku przemyślanym decyzjom stworzysz dziecku miejsce, w którym będzie czuło się naprawdę bezpiecznie. A Ty? Masz już upatrzony konkretny typ materaca, czy dopiero zaczynasz szukać?

Ruszyły żniwa na Jantarowej w Lublinie. Być może już ostatnie
Lublin

Ruszyły żniwa na Jantarowej w Lublinie. Być może już ostatnie

Niby miasto, a widoki jak na wsi. Na lubelskim osiedlu Węglin Południowy pomiędzy blokami przy ul. Jantarowej na na pole wjechał kombajn, który rozpoczął koszenie ostu.

Warto spojrzeć w górę. Ruszają balonowe zawody w Nałęczowie
Nałęczów

Warto spojrzeć w górę. Ruszają balonowe zawody w Nałęczowie

Dzisiaj rozpoczynają się 20. Międzynarodowego Zawody Balonowe w Nałęczowie. Ceremonia otwarcia o godz. 21 w Parku Zdrojowym. Loty potrwają do soboty. O zwycięstwo walczą zawodnicy z Polski i zagranicy.
Szansa na znacznie więcej miejsc parkingowych przy dworcu kolejowym
Puławy

Szansa na znacznie więcej miejsc parkingowych przy dworcu kolejowym

Dobra wiadomość dla kierowców i pasażerów kolei. Jest szansa na znaczne zwiększenie liczby dostępnych miejsc parkingowych przy cierpiącym na ich niedobór dworcu kolejowym Puławy Miasto.
Jak poradzić sobie z lękiem?

Jak poradzić sobie z lękiem?

Nie ma dobrych i złych emocji. Każda z nich jest po coś – problem pojawia się gdy jej nasilenie jest niewspółmierne do sytuacji. Tak jest z lękiem.
Materac 120x60: Jak wybrać idealny dla Twojego dziecka?

Materac 120x60: Jak wybrać idealny dla Twojego dziecka?

Wybór materaca dla malucha to jedna z tych decyzji, które mają realny wpływ na jego codzienne samopoczucie. Choć może się wydawać, że rozmiar 120x60 cm to po prostu „jeden z wielu”, w rzeczywistości ten kompaktowy format świetnie sprawdza się w wielu sytuacjach. Jak wybrać odpowiedni model i na co warto zwrócić uwagę, by Twoje dziecko spało spokojnie — i bezpiecznie?
Założenie firmy w Anglii i prowadzenie jej z Polski – aspekty prawne i praktyczne

Założenie firmy w Anglii i prowadzenie jej z Polski – aspekty prawne i praktyczne

Założenie firmy w Anglii i zarządzanie nią z Polski jest nadal możliwe, jednak po Brexicie wiąże się z nowymi regulacjami prawnymi. Zmieniły się zasady obrotu towarami, uznawania kwalifikacji zawodowych oraz dostęp do niektórych form działalności. W artykule przedstawiamy, jak wygląda prowadzenie firmy zarejestrowanej w Anglii przez polskiego przedsiębiorcę, jakie są dostępne formy prawne, jakie ograniczenia warto znać i z jakimi obowiązkami trzeba się liczyć przy prowadzeniu działalności z Polski.
Finał akcji „Spotkajmy się nad wodą” nad jeziorem Zagłębocze
NASZA AKCJA
film

Finał akcji „Spotkajmy się nad wodą” nad jeziorem Zagłębocze

Słoneczna sobota, śmiech dzieci, muzyka na żywo i tłumy mieszkańców oraz turystów – tak wyglądał wielki finał naszej wakacyjnej akcji „Spotkajmy się nad wodą” zorganizowanej z okazji 25-lecia portalu dziennikwschodni.pl.
Sąd Okręgowy w Lublinie
Dęblin

Specjalnie przejechał kolegę samochodem. Odpowie za usiłowanie zabójstwa

W Sądzie Okręgowym w Lublinie rozpoczął się dzisiaj proces 27-latka z Dęblina, który na początku roku potrącił i dwukrotnie przejechał znajomego. Poszkodowany ledwo uszedł z życiem. Sprawcy grozi dożywocie.
Rafał Mekler z Ruchu Narodowego na facebooku poinformował o dewastacji pomnika ofiar ukraińskiego ludobójstwa na Wołyniu w Domostawie
skandal

Zdewastowany pomnik ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Czerwono-czarna flaga i napis

Aż trudno uwierzyć. Nieznany sprawca zdewastował stojący w Domostawie pomnik poświęcony ofiarom ludobójstwa na Wołyniu. Na jego cokole znalazła się namalowana farbą czarno-czerwona flaga oraz napis w języku ukraińskim "chwała UPA".

Piłkarze Unii Bełżyce wierzą, że zagrają w lubelskiej klasie okręgowej

Unia Bełżyce w obecnej chwili nie wycofuje się z rozgrywek lubelskiej klasy okręgowej

O problemach Unii Bełżyce słychać już od kilku tygodni. Piłkarze zawiesili nawet treningi, a klub nie przystąpił do rozgrywek Pucharu Polski. Niedawno nawet otrzymaliśmy informację, że Unia zamierza się wycofać z rozgrywek lubelskiej klasy okręgowej.
Srebrzyszcze znajduje się przy skrzyżowaniu linii kolejowej (wąsko- i szerokotorowej) oraz budowanej trasie ekspresowej S12. Dodatkowo – przez gminę przebiega główny szlak handlowy z UE na Ukrainę, prowadzący do Kijowa
transport

Port bez morza, ale z dużym potencjałem. Szansa na nowe szlaki handlowe

Gminie Chełm marzy się realizacja projektu, który może całkowicie odmienić gospodarcze oblicze regionu. Ponad 100 hektarów gruntów przy linii kolejowej i trasie S12 może stać areną dla jednej z najważniejszych inwestycji logistycznych w tej części Polski – Intermodalnego Suchego Portu w Srebrzyszczu.

Tegoroczne Chmielaki Krasnostawskie odbędą się w przedostatni weekend sierpnia

Jest praca na Chmielakach. Rekrutują wolontariuszy

Zadań do wykonania będzie sporo, bo to duża impreza. Dlatego potrzeba rąk do pracy. Organizatorzy tegorocznych Chmielaków Krasnostawskich szukają chętnych. Ale na zarobek nie ma co liczyć. Chodzi o wolontariat.
Ruszyła budowa drogi za blisko 100 mln zł. Za inwestycję odpowiada konsorcjum firm, Tre-Drom i Budomex

Najdroższa i najbardziej strategiczna dla powiatu. Budują drogę do portu w Małaszewiczach

To z pewnością będzie jedna z najdroższych dróg w powiecie bialskim. Rusza budowa nowej trasy z krajowej „dwójki” do portu przeładunkowego w Małaszewiczach.
Pierwszy festiwal wina odbył się na zamojskim Rynku Wielkim w 2020 roku. Teraz zbliża się szósta edycja imprezy
9 sierpnia 2025, 10:00
galeria

Raj dla miłośników wina. Zamojskie Winogranie już w ten weekend

Pierwsza edycja odbyła się w 2020 roku. Za kilka dni kolejna, już szósta. Zamojskie Winogranie odbędzie się w najbliższy weekend.

Piłkarki GKS Górnik Łęczna są gotowe do nadchodzącego sezonu  

GKS Górnik Łęczna zaczyna nowy sezon od domowego meczu ze Śląskiem Wrocław

W niedzielę GKS Górnik Łęczna rozpoczyna nowy sezon. Na początek podopieczne Artura Bożyka czeka trudna rywalizacja ze Śląskiem Wrocław.

Ruszyły żniwa na Jantarowej w Lublinie. Być może już ostatnie

19:50 Ruszyły żniwa na Jantarowej w Lublinie. Być może już ostatnie

19:14

Warto spojrzeć w górę. Ruszają balonowe zawody w Nałęczowie

18:30

Szansa na znacznie więcej miejsc parkingowych przy dworcu kolejowym

18:18

Jak poradzić sobie z lękiem?

18:16

Materac 120x60: Jak wybrać idealny dla Twojego dziecka?

18:06

Założenie firmy w Anglii i prowadzenie jej z Polski – aspekty prawne i praktyczne

18:00

Finał akcji „Spotkajmy się nad wodą" nad jeziorem Zagłębocze

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Pożar odpadów plastikowych pod Kraśnikiem. Zakład ma dzisiaj wrócić do pracy
Zdjęcia

Pożar odpadów plastikowych pod Kraśnikiem. Zakład ma dzisiaj wrócić do pracy

galeria
Zaczęło się i trwa. Carnaval Sztukmistrzów w Lublinie
galeria

Zaczęło się i trwa. Carnaval Sztukmistrzów w Lublinie

Pół wieku po ślubie, czyli czas na złote gody. I receptę na udane małżeństwo
galeria

Pół wieku po ślubie, czyli czas na złote gody. I receptę na udane małżeństwo

Skąd się bierze ciepła woda w kranie w Lublinie? Oni już to wiedzą
galeria
ZDJĘCIA

Skąd się bierze ciepła woda w kranie w Lublinie? Oni już to wiedzą

Nowy mieszkaniec Ogrodu Saskiego. Ma zaledwie 6 dni i jeszcze nigdy takiego nie było
galeria

Nowy mieszkaniec Ogrodu Saskiego. Ma zaledwie 6 dni i jeszcze nigdy takiego nie było

Pamięć o nich nie może umrzeć. 81. rocznica likwidacji KL Majdanek
galeria
ZDJĘCIA

Pamięć o nich nie może umrzeć. 81. rocznica likwidacji KL Majdanek

Miasto na szelkach. 72 lata lubelskich trolejbusów
galeria

Miasto na szelkach. 72 lata lubelskich trolejbusów

Pierwszy taki turniej na świecie. Szach-mat przez lubelski portal
galeria

Pierwszy taki turniej na świecie. Szach-mat przez lubelski portal

Za wysoką frekwencję w wyborach – wysokie nagrody. Gmina Chrzanów liderem „Aktywnej Lubelskiej Wsi”
galeria

Za wysoką frekwencję w wyborach – wysokie nagrody. Gmina Chrzanów liderem „Aktywnej Lubelskiej Wsi”

Oni mają dobrego nosa. Czworonożni funkcjonariusze lubelskiej policji pokazywali swoje umiejętności
galeria
ZDJĘCIA I WIDEO

Oni mają dobrego nosa. Czworonożni funkcjonariusze lubelskiej policji pokazywali swoje umiejętności

Leczenie endometriozy kompleksowo i na NFZ. Lubelska placówka jedną z ośmiu w Polsce
galeria

Leczenie endometriozy kompleksowo i na NFZ. Lubelska placówka jedną z ośmiu w Polsce