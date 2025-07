Materace Lublin – Selene zaprasza

Czy zdarza Ci się budzić z bólem pleców, sztywnością karku albo po prostu z poczuciem niewyspania? To znak, że warto przyjrzeć się swojemu materacowi. Odpowiednio dobrany model może znacząco poprawić jakość Twojego snu i samopoczucia. Jeśli szukasz materaca w Lublinie, odwiedź salon Selene Materace w Skende Shopping przy Ikea. To miejsce, w którym zdrowy sen i profesjonalne doradztwo idą w parze.

Dlaczego warto wybrać materace w Lublinie właśnie w Selene?

Salon Selene to nie tylko sklep z materacami – to przestrzeń, w której doświadczenie spotyka się z jakością. Na dużej powierzchni ekspozycyjnej prezentowane są dziesiątki modeli materaców, łóżek oraz dodatków sypialnianych. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz, by stworzyć komfortową, stylową i funkcjonalną sypialnię – od podstaw po najdrobniejsze detale.

W ofercie Selene Lublin dostępne są m.in.:

materace termoelastyczne , które dopasowują się do kształtu ciała pod wpływem temperatury,

wysokoelastyczne , zapewniające sprężystość i stabilne podparcie,

hybrydowe , łączące najlepsze cechy różnych rozwiązań,

kieszeniowe, znane z punktowego podparcia kręgosłupa.

Materace Lublin – szeroka oferta, renomowane marki

W salonie Selene w Lublinie znajdziesz produkty uznanych producentów: Tempur, Selene Premium, Estella, Kauffmann, Fey, Moyha, Foonka, Tree & Goose i wiele innych. Dzięki temu możesz liczyć na wysoką jakość wykonania, innowacyjne materiały i wieloletnią trwałość.

To tutaj możesz przetestować różne modele łóżek – drewnianych, tapicerowanych i kontynentalnych – i dobrać do nich idealny materac. W ofercie znajdują się również poduszki ortopedyczne, pościel satynowa i bawełniana, a także kołdry całoroczne – w tym modele z puchu, alpaki i wielbłąda.

Lokalizacja w centrum handlowym Skende Shopping

Sklep Selene Materace Lublin znajduje się tuż przy Ikea, w popularnym centrum Skende Shopping. Wejście prowadzi bezpośrednio z parkingu naziemnego, co ułatwia szybki dostęp, także dla osób spoza miasta.

Z usług salonu regularnie korzystają mieszkańcy Lublina, Lubartowa, Świdnika, Puław, Kraśnika, Chełma, Łęcznej, Krasnegostawu i wielu innych miejscowości województwa lubelskiego. Co więcej – każde zamówienie można zrealizować z dostawą na terenie całej Polski.

Nagroda Orły Handlu 2025 – najlepszy sklep w Lublinie

Sklep Selene w Lublinie zdobył I miejsce w prestiżowym konkursie Orły Handlu 2025. Został najwyżej oceniony przez klientów w Google spośród wszystkich branż, nie tylko sklepów z wyposażeniem wnętrz. To dowód na to, że doświadczenie, profesjonalna obsługa i indywidualne podejście naprawdę się liczą.

Eksperci zdrowego snu – od 26 lat

Selene działa na rynku już od ponad 26 lat. To doświadczenie pozwala świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Pracownicy salonu to doradcy, którzy pomogą dobrać materac nie tylko do sylwetki, ale też trybu życia, wieku, pozycji snu czy schorzeń kręgosłupa. Odpowiedzą na każde pytanie i rozwieją wszelkie wątpliwości.

Odwiedź nas w Lublinie

Nie warto ryzykować zdrowia, śpiąc na źle dobranym materacu. Odwiedź Selene Materace w Lublinie, porównaj różne modele i przetestuj je na miejscu. Przekonaj się, jak wiele może zmienić dobrze przespana noc.

Selene Materace – Lublin

Skende Shopping / Ikea

al. Spółdzielczości Pracy 88, 20-147 Lublin

+48 784 066 134, (81) 465-33-05

pon.–pt. 10:00–21:00,

sob. 9:00–21:00,

niedziele handlowe 9:00–20:00