Na czym polega operacja zaćmy?

Zaćma uznawana jest za jedną z głównych przyczyn utraty wzroku na całym świecie. Osoby zmagające się z zaćmą doświadczają zamglonego lub mlecznego widzenia, a w zaawansowanych przypadkach znacznego ograniczenia widzenia. Na szczęście możliwe jest skuteczne pozbycie się problemu poprzez przeprowadzenie zabiegu. Na czym polega operacja zaćmy?

Grupy ryzyka zachorowania na zaćmę

Zaćma (katarakta) to stan, w którym soczewka oka mętnieje, skutkując pogarszaniem się jakości widzenia. Spadek ostrości wzroku spowodowany jest zaburzaniem przepływu światła do siatkówki. Chociaż ryzyko pojawienia się zaćmy rośnie wraz z wiekiem, choroba może być spowodowana także innymi przyczynami. Pierwsze objawy zaćmy bywają bardzo często łatwe do przeoczenia, bowiem rozwijają się stopniowo. Należą do nich m.in. pogorszenie ostrości wzroku, zmętnienie widzenia, problemy z widzeniem po zmierzchu, wrażliwość na światło i odblaski, widzenie „halo” wokół źródeł światła, zmiany w postrzeganiu barw czy większa częstotliwość zmiany mocy okularów.

Chociaż zaćma zwykle rozwija się u osób powyżej 60. roku życia, jej pierwsze symptomy mogą pojawić się zaraz po ukończeniu 40. roku życia. Grupy ryzyka narażone na zachorowanie na zaćmę obejmują osoby starsze, zmagające się z cukrzycą, palące tytoń, narażone na nadmierne promieniowanie UV, przyjmujące sterydy lub inne leki oddziałujące na soczewkę, osoby, u których w rodzinie występowała zaćma lub te, które przebyły uraz oka. Leczenie zaćmy obejmuje zazwyczaj chirurgiczne usunięcie zmętniałej soczewki oka oraz zastąpienie jej sztuczną soczewką wewnątrzgałkową (IOL).

Jak wygląda leczenie zaćmy?

Aby możliwe było rozpoczęcie leczenia zaćmy, należy odwiedzić gabinet okulistyczny Kraków w celu zdiagnozowania schorzenia. W trakcie wizyty optometrysta i okulista oceni ostrość wzroku do dali oraz bliży. Badanie może obejmować również tonometrię (pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego) i biometrię (pomiary struktur oka w celu doboru odpowiedniej mocy oraz typu soczewki wewnątrzgałkowej). Podczas spotkania specjalista może także wykonać badanie lampą szczelinową (biomikroskopem), aby ocenić przedni i tylny odcinek oka. Operacja zaćmy Kraków zalecana jest wówczas, gdy choroba znacząco wpływa na jakość życia pacjenta – np. utrudniając czytanie, prowadzenie pojazdu czy rozpoznawanie twarzy.

Innym rodzajem zabiegu, na który decyduje się wiele osób, jest laserowa korekcja wzroku Kraków. Wykonuje się ją najczęściej u osób zmagających się z krótkowzrocznością, nadwzrocznością, astygmatyzmem oraz prezbiopią.

Gdzie jest Oskar? 12-latek z Poniatowej zaginął 20 sierpnia

Gdzie jest Oskar? 12-latek z Poniatowej zaginął 20 sierpnia

Gdzie jest Oskar? 12-latek z Poniatowej zaginął 20 sierpnia. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach.

Czy Lublin się wali? Miejski konserwator zabytków rozwiewa wątpliwości

Czy Lublin się wali? Miejski konserwator zabytków rozwiewa wątpliwości

W niedzielę dostrzeżono pęknięcia, a w środę już była decyzja o całkowitym wyłączeniu z użytkowania kamienicy z natychmiastowym rygorem remontu. – Do stwierdzenia, że „Lublin się wali”, jest bardzo daleko – mówi miejski konserwator zabytków Hubert Mącik.

Jedziesz ekspresówką niedaleko Lublina, a tu osiodłany koń bez jeźdźca
wideo

Jedziesz ekspresówką niedaleko Lublina, a tu osiodłany koń bez jeźdźca

Osiodłany koń, ale bez jeźdźca. Taki niespotykany widok na S19 w okolicach Lublina. Na szczęście wszyscy wyszli z tego cali.

Na czym polega operacja zaćmy?

Na czym polega operacja zaćmy?

Zaćma uznawana jest za jedną z głównych przyczyn utraty wzroku na całym świecie. Osoby zmagające się z zaćmą doświadczają zamglonego lub mlecznego widzenia, a w zaawansowanych przypadkach znacznego ograniczenia widzenia. Na szczęście możliwe jest skuteczne pozbycie się problemu poprzez przeprowadzenie zabiegu. Na czym polega operacja zaćmy?
Iluzjonista – najlepsza atrakcja na event

Iluzjonista – najlepsza atrakcja na event

Czy można znaleźć atrakcję, która łączy w sobie rozrywkę, zaskoczenie i prawdziwe emocje? W świecie eventów odpowiedź jest prosta: iluzjonista. Sztuka iluzji od setek lat wzbudza ciekawość i zachwyt, a jej niezwykła siła polega na tym, że potrafi przyciągnąć uwagę zarówno dzieci, jak i dorosłych. Magik, który potrafi sprawić, że zwykłe przedmioty nagle znikają, a potem pojawiają się w zupełnie innym miejscu, potrafi zmienić zwykłą imprezę w niezapomniane wydarzenie.
Ostropest plamisty – naturalny sojusznik Twojej wątroby

Ostropest plamisty – naturalny sojusznik Twojej wątroby

Wątroba to jeden z najważniejszych organów w Twoim ciele – codziennie filtruje toksyny, wspiera trawienie i magazynuje ważne składniki odżywcze. W dzisiejszym zabieganym świecie, kiedy nie zawsze jest czas na zdrowe jedzenie, a stres i leki to codzienność, warto dać wątrobie naturalne wsparcie. Jednym z najlepiej znanych „pomocników” jest ostropest plamisty.
Tragedia podczas pożaru kamienicy w Lublinie. Służby podają nowe fakty
Zdjęcia
galeria

Tragedia podczas pożaru kamienicy w Lublinie. Służby podają nowe fakty

W nocnym pożarze kamienicy przy ulicy Słowikowskiego w Lublinie zginęły dwie osoby. Służby podają więcej informacji na temat tej tragedii.

Motor Lublin w finale Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów

Motor Lublin w finale Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów

Na torze w Gorzowie Wielkopolskim odbył się ostatni półfinał Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów, a najlepszy okazał się w nim Motor Lublin
Zniknie koszmar "betonówki" na DW 812

Zniknie koszmar "betonówki" na DW 812

Koszmar kierowców na DW 812 zniknie. Niebawem ruszy przebudowa „betonówki” w powiecie włodawskim.
Jeden z uszkodzonych po wybuchu domów
aktualizacja
galeria

Wybuch drona w Osinach. Jest wstępna hipoteza skąd nadleciał

Do Osin jadą prokuratorzy. Będą kontynuować oględziny miejsca, gdzie w nocy z wtorku na środę spadł i wybuchł dron. Szef MON nazywa to „prowokacją Rosji”.
Górnik Łęczna dzisiaj zmierzy się u siebie z Pogonią Siedlce

Górnik Łęczna dzisiaj zmierzy się u siebie z Pogonią Siedlce

Trwa mecze szósta kolejka piłkarskiej Betclic I Ligi. W czwartek o godzinie 19.30 Górnik Łęczna zmierzy się u siebie z Pogonią Siedlce
zdjęcie ilustracyjne
lublin

Pożar w kamienicy. Strażacy odnaleźli dwa ciała

Tragicznie zakończył się nocny pożar w kamienicy przy ulicy Słowikowskiego w Lublinie. W pogorzelisku strażacy odnaleźli dwa ciała.
Skoda Kamiq

Inspektorzy nadzoru budowlanego przesiądą się do SUV-a prosto z salonu

Inspektorzy nadzoru budowlanego w Białej Podlaskiej przesiądą się do nowego SUV-a od Skody. Miasto dostało na zakup samochodu dotację z budżetu państwa.
Pilnowane przez policjantów pole kukurydzy w Osinach w powiecie łukowskim
powiat łukowski
galeria
film

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców

Niezidentyfikowany początkowo obiekt latający w nocy z wtorku na środę, 20 sierpnia, eksplodował w polu kukurydzy na Lubelszczyźnie. W jednym z domów fala uderzeniowa wybiła szyby. Ludzie najpierw zobaczyli jasny błysk, a następnie głośny huk. Rano na miejscu zaroiło się od służb.
"Odpowiedzialna" matka pod wpływem alkoholu przewoziła dzieci autem

"Odpowiedzialna" matka pod wpływem alkoholu przewoziła dzieci autem

Przez brak włączonych świateł wpadła 38-letnia mieszkanka powiatu kraśnickiego, która pod wpływem alkoholu przewoziła autem dwójkę dzieci. To nie pierwszy taki wyczyn na jej koncie.

Pilnowane przez policjantów pole kukurydzy w Osinach w powiecie łukowskim
galeria
film

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców

CS 67 Szakal, czyli polski czołg poziomu XI w grze World of Tanks
film

World of Tanks 2.0, czyli nowy poziom czołgów (wideo)

Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”
film

Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?
film

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?

Tomasz Obszański został jednym z etatowych doradców Prezydenta RP
film

Rolnik z Tarnogrodu i ekonomista z Zamościa wśród doradców Karola Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki w Godziszowie
film

Nawrocki, Piłsudski i Lechia. Prezydent z pierwszą wizytą na Lubelszczyźnie

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Prezydent Karol Nawrocki w Godziszowie
Zespół Video i kurowska publiczność na Starym Rynku
Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025
6 września 2025, 12:00

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025

Niebo pełne emocji. Lotnicze gwiazdy wystąpiły w Radawcu
Niebo pełne emocji. Lotnicze gwiazdy wystąpiły w Radawcu

Stołpie odkrywa kolejne tajemnice. Sensacyjne znaleziska archeologów
Stołpie odkrywa kolejne tajemnice. Sensacyjne znaleziska archeologów

Balony nad miastem, czyli III Fiesta Balonowa na urodziny Lublina
Balony nad miastem, czyli III Fiesta Balonowa na urodziny Lublina

Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa
Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa

W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Lublinie aktualnie znajduje się 66 kotów szukających kochającego domu. Mają różne charaktery, ale jedną potrzebę - znaleźć własny kąt i swojego właściciela na lata.
Szare, bure i pstrokate. Koci herosi z lubelskiego schroniska szukają kochających domów

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
Dziękują za obfite plony. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędą się dożynki

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto
Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto

Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży
Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży

Pożar odpadów plastikowych pod Kraśnikiem. Zakład ma dzisiaj wrócić do pracy
Pożar odpadów plastikowych pod Kraśnikiem. Zakład ma dzisiaj wrócić do pracy

Zaczęło się i trwa. Carnaval Sztukmistrzów w Lublinie
Zaczęło się i trwa. Carnaval Sztukmistrzów w Lublinie