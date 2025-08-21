Na czym polega operacja zaćmy?

Chociaż zaćma zwykle rozwija się u osób powyżej 60. roku życia, jej pierwsze symptomy mogą pojawić się zaraz po ukończeniu 40. roku życia. Grupy ryzyka narażone na zachorowanie na zaćmę obejmują osoby starsze, zmagające się z cukrzycą, palące tytoń, narażone na nadmierne promieniowanie UV, przyjmujące sterydy lub inne leki oddziałujące na soczewkę, osoby, u których w rodzinie występowała zaćma lub te, które przebyły uraz oka. Leczenie zaćmy obejmuje zazwyczaj chirurgiczne usunięcie zmętniałej soczewki oka oraz zastąpienie jej sztuczną soczewką wewnątrzgałkową (IOL).

Jak wygląda leczenie zaćmy?

Aby możliwe było rozpoczęcie leczenia zaćmy, należy odwiedzić gabinet okulistyczny Kraków w celu zdiagnozowania schorzenia. W trakcie wizyty optometrysta i okulista oceni ostrość wzroku do dali oraz bliży. Badanie może obejmować również tonometrię (pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego) i biometrię (pomiary struktur oka w celu doboru odpowiedniej mocy oraz typu soczewki wewnątrzgałkowej). Podczas spotkania specjalista może także wykonać badanie lampą szczelinową (biomikroskopem), aby ocenić przedni i tylny odcinek oka. Operacja zaćmy Kraków zalecana jest wówczas, gdy choroba znacząco wpływa na jakość życia pacjenta – np. utrudniając czytanie, prowadzenie pojazdu czy rozpoznawanie twarzy.

Innym rodzajem zabiegu, na który decyduje się wiele osób, jest laserowa korekcja wzroku Kraków. Wykonuje się ją najczęściej u osób zmagających się z krótkowzrocznością, nadwzrocznością, astygmatyzmem oraz prezbiopią.