Nie czekaj na przyszłość. Studiuj tam, gdzie ją tworzą – Wydział Mechaniczno-Technologiczny

Sztuczna inteligencja nie zastępuje człowieka – ona go wspomaga. Współczesne zakłady produkcyjne stają się środowiskiem, w którym człowiek i maszyna współpracują – nie konkurują ze sobą. Operator nie musi już godzinami analizować danych z czujników – wystarczy, że AI zrobi to za niego i to jeszcze z uśmiechem (choć cyfrowym) zaproponuje optymalne ustawienia procesu. Dzięki uczeniu maszynowemu, systemy przemysłowe potrafią przewidzieć, kiedy maszyna potrzebuje przeglądu zanim ta sama się o to „upomni” – najczęściej głośno i z dymem. AI potrafi nawet analizować dźwięki pracy silników, wykrywając nietypowe wzorce zanim inżynier zdąży zaparzyć kawę.

Ale AI to nie tylko wielkie hale produkcyjne. To również inteligentne zarządzanie energią w budynkach, optymalizacja zużycia surowców, czy… autonomiczne wózki widłowe, które potrafią ominąć przeszkody z gracją baletnicy. I to wszystko bez narzekania na nadgodziny!