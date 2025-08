Nowe Renault Clio – 3 powody, dla których wciąż jest królem miejskiej dżungli

Po pierwsze… kompaktowe gabaryty

Nowe Renault Clio idealnie sprawdza się w mieście. Łatwo nim zaparkujesz nawet w ciasnym miejscu. Zwrotność i lekkość prowadzenia to duży atut. Zmieści się niemal w każdej miejskiej uliczce, a jego wnętrze jest wygodne i funkcjonalne.

Jeśli szukasz do swojego przedsiębiorstwa samochodu, który idealnie sprawdza się na dojazdy do klientów w obrębie zatłoczonego miasta, koniecznie weź pod uwagę nowe Renault. Zyskasz optymalną przestrzeń do przewożenia towarów przy zachowaniu komfortu podczas parkowania.

Po drugie... doskonałe osiągi przy niskim spalaniu!

Silniki w nowym Renault Clio generują do 90 koni mechanicznych. Przy niewielkiej konstrukcji i niskiej masie przekłada się to na doskonałe osiągi oraz niskie spalanie w trybie mieszanym. Według producenta średnie spalanie w przestrzeni miejskiej może zmieścić się w przedziale do 4-5 litrów na 100 kilometrów drogi.

To znaczy, że codzienna eksploatacja auta nie musi być kosztowna. Nowy samochód Renault Clio w firmowej flocie może więc przełożyć się na ograniczenie kosztów operacyjnych.

Po trzecie... ponadczasowy design!

Renault Clio wygląda świeżo i nowocześnie. Nowy model ma wyraziste światła LED i dynamiczną linię boczną nadwozia. Świetnie prezentuje się jako samochód dla przedstawiciela handlowego, a także kadry kierowniczej.

Jeśli chcesz, możesz kupić nowe Renault Clio do firmowej floty, oznakować je logo swojej marki i rozpocząć aktywną promocję w przestrzeni miejskiej. To kompaktowe auto o niebanalnym designie potrafi przyciągnąć uwagę niemal każdego.

Kiedy warto pomyśleć o włączeniu nowego Renault do firmowej floty?

Pomyśl nad kupnem nowego Renault Clio, jeśli chcesz zoptymalizować koszty operacyjne związane z eksploatacją pojazdów.

To dobry wybór, gdy:

Twoi pracownicy często jeżdżą z towarem do klientów w obrębie miasta i okolic;

potrzebujesz samochodu, którym łatwo zaparkować w centrum miasta;

wymieniasz flotę pojazdów w ramach transformacji energetycznej i chcesz ograniczyć wydatki na eksploatację aut.

Renault Clio to połączenie wysokiej jakości wykonania, nienagannej estetyki oraz naprawdę niskich kosztów eksploatacji. Ten rodzaj pojazdów sprawdzi się w firmach zajmujących się handlem, usługami z dojazdem do klienta, a także w jednoosobowych działalnościach gospodarczych, w których pojazd jest wykorzystywany zarówno na cele firmowe, jak i prywatne.

Jak pokryć koszty zakupu fabrycznie nowego Renault Clio na firmę? Postaw na leasing!

Leasing operacyjny to prosty sposób na sfinansowanie zakupu nowego Renault Clio do firmy. Nie musisz angażować dużego kapitału na start. Po prostu płacisz miesięczną ratę i korzystasz z auta. Koszty leasingu możesz wrzucić w koszty uzyskania przychodu, a to dodatkowe korzyści dla Twojego przedsiębiorstwa.

W ramach leasingu na nowego Renault Clio możesz zyskać nie tylko umowę z zerową opłatą początkową i wysokim wykupem, ale też różne formy zakończenia umowy. Nie musisz decydować się na włączenie nowego Clio do majątku firmy. Jeśli chcesz, na koniec umowy możesz oddać auto do leasingodawcy i to wszystko.

Dzięki umowie leasingowej na nowe Renault Clio masz szansę zaoszczędzić. Dlaczego? Nie musisz wykorzystywać firmowego budżetu na początek. Ponadto dzięki niskiej miesięcznej racie leasingowej możesz pozwolić sobie na włączenie do floty fabrycznie nowego Clio od Renault.