Odkurzacz piorący a tradycyjny – co wybrać?

Okazuje się, że codzienne sprzątanie może być szybkie i całkiem przyjemne, o ile dysponuje się odpowiednim sprzętem. Tradycyjny odkurzacz dobrze radzi sobie ze standardowymi zabrudzeniami np. kurzem czy okruchami na dywanie lub panelach, ale w przypadku plam i głębszych zanieczyszczeń jego możliwości są dość mocno ograniczone. W takiej sytuacji lepiej postawić na odkurzacz piorący.
Różnice w funkcjonalności - odkurzacz piorący a tradycyjny
Klasyczny odkurzacz służy głównie do zasysania drobnych zanieczyszczeń i kurzu. To sprzęt lekki i prosty w użyciu, stosunkowo niedrogi. Dlatego trudno dziwić się temu, że spotkać go można w niemal każdym gospodarstwie domowym. Z kolei odkurzacz piorący to urządzenie bardziej zaawansowane technologicznie. Pozwala bowiem na pranie dywanów, wykładzin czy tapicerki meblowej. Za sprawą funkcji wtrysku wody z dodatkiem detergentu i jednoczesnego odsysania, skutecznie usuwa plamy i większe zabrudzenia, z którymi nie radzi sobie standardowy odkurzacz.
Tradycyjny sprzęt dobrze sprawdza się na co dzień, w warunkach domowych. Przy trudniejszych zanieczyszczeniach lepiej postawić na odkurzacz piorący, który usuwa plamy po jedzeniu, napojach, sierść zwierząt itd. To idealne rozwiązanie dla rodzin z małymi dziećmi i zwierzętami.
Korzyści z posiadania odkurzacza piorącego
Posiadanie odkurzacza piorącego to oczywiście spora oszczędność czasu i pieniędzy. Sprzęt ten bowiem łączy w sobie funkcje odkurzania i prania. Nie trzeba więc już ponosić kosztów związanych np. z profesjonalnym praniem dywanów lub tapicerki meblowej. Pozwala on na łatwe usuwanie sierści zwierząt, kurzu, roztoczy i wszelkiego rodzaju plam.
Wybór odkurzacza piorącego nie może być jednak dziełem przypadku. Warto przy jego zakupie wziąć pod uwagę np. pojemność zbiorników na wodę czystą i brudną, moc ssania, dostępne w zestawie końcówki oraz funkcje dodatkowe (podgrzewanie wody, regulacja ilości detergentu).
Na jaki odkurzacz się zdecydować?
Odkurzacz tradycyjny i piorący mają swoje mocne strony oraz różne zastosowania. Klasyczny sprzęt sprawdzi się podczas codziennego sprzątania, odkurzania podłóg i dywanów, a odkurzacz piorący pozwala na gruntowne czyszczenie i usuwanie trudniejszych zabrudzeń. Dla osób, które chcą utrzymać pomieszczenia w idealnej czystości i potrzebują uniwersalnego sprzętu, inwestycja w odkurzacz piorący jest zdecydowanie najlepszym wyborem.