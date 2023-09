Ogrodzenia tymczasowe — wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć!

Dobrym rozwiązaniem jest ogrodzenie budowlane tymczasowe, które chroni przed wejściem na plac osób nieupoważnionych do tego. Jak mówią przepisy, ogrodzenie to może być tymczasowe, albo też trwałe. Wszystko zależy od tego, na co może sobie pozwolić inwestor oraz co jest zgodne z jego wizją. Możliwe, że nie ma sensu stawiać ogrodzenia stałego już na etapie budowy, ponieważ istnieje ryzyko jego zniszczenia przez sprzęty budowlane oraz ciężkie samochody zwożące materiały. Sprawdź, jakie są dostępne rozwiązania tymczasowe, kiedy warto je wypożyczyć, a kiedy lepiej kupić!

Ogrodzenie placu budowy — jak to wygląda w praktyce?

Każdy projekt budynku posiada bardzo ważny rysunek, a dokładniej rzecz ujmując — projekt zagospodarowania terenu. Widać na nim wyraźnie, gdzie przebiegają granice działki. W przypadku większych projektów tam też można znaleźć informacje odnośnie planowanego ogrodzenia miejsca budowy. Jak pokazują przepisy, wysokość ogrodzenia powinna wynosić minimum 1,5 m. Materiały budowlane należy składować nie bliżej, nie 0,74 m od jego krawędzi. Co ważne, ogrodzenie budowlane nie musi otaczać całej działki — może okalać jedynie miejsce, w którym toczą się prace budowlane. Z kolei odległość ogrodzenia od budynku powinna wynosić 1/10 jego wysokości.

Rodzaje ogrodzeń tymczasowych — jakie wyróżniamy?

Systemy ogrodzeń tymczasowych są rozmaite, co doskonale prezentuje firma sonto.pl. Najczęściej wybieranym dotychczas ogrodzeniem na czas budowy było ogrodzenie wykonywane z najzwyklejszych słupków drewnianych oraz siatki. Współcześnie znajdziemy na rynku rewelacyjne alternatywy, które sprawdzą się na dłużej, a przy okazji będą bardziej solidne. Chodzi o ogrodzenia tymczasowe stworzone ze specjalnych paneli pełnych bądź ażurowych. Można je swobodnie układać, przestawiać w miarę potrzeb. Są stosunkowo lekkie, a jednocześnie bardzo solidne i wytrzymałe. Ogrodzenia te stosowane są często na terenie budowy, ale też nierzadko można je spotkać w miejscach organizacji koncertów bądź innych imprez masowych.

Rodzaj ogrodzenia warto dopasować pod styl inwestycji. Wyróżniamy ogrodzenia tymczasowe pełne, jak i ażurowe. Trzeba też rozważyć to, jak sporą połać terenu należy ogrodzić, a tym samym — jak dużą liczbę modułów trzeba będzie wykorzystać do stworzenia takiego ogrodzenia.

Na co zwrócić szczególną uwagę podczas wyboru ogrodzenia tymczasowego?

Ogrodzenie tymczasowe to rewelacyjne rozwiązanie na krótki okres. Sprawdzi się w czasie budowy domu, remontu czy budowy większego obiektu. Nie trzeba na samym początku inwestować sporego budżetu w trwałe ogrodzenie, które zostanie już na miejscu, wystarczy wypożyczyć ogrodzenie budowlane.

Na co zwrócić uwagę przed wynajęciem? Przede wszystkim na materiał wykonania takiego ogrodzenia. Może być ono metalowe, drewniane lub z tworzywa sztucznego. Nie da się ukryć, że każdy z tych materiałów ma swoje wady i zalety. Metalowe ogrodzenia mogą po jakimś czasie pokryć się rdzą, chyba że zostały wcześniej ocynkowane. Drewniane ogrodzenia wcześniej czy później mogą ulec uszkodzeniu, niezależnie od tego, czy będzie to uszkodzenie mechaniczne, czy jednak efekt działania różnych warunków atmosferycznych.

Drugim aspektem, na który warto zwrócić uwagę, jest wytrzymałość ogrodzenia. Musi ono oprzeć się śniegowi, wiatrowi czy deszczowi. Zarysowania czy uderzenia też nie powinny robić na jakościowym ogrodzeniu wrażenia!

Kupić, a może wynająć?

Ogrodzenia budowlane można zarówno zakupić, jak i wynająć. Są to dwie dostępne opcje, które warto rozważyć. Jednak trzeba zauważyć, że kupno ogrodzenia opłaci się w innej sytuacji, aniżeli jego wynajęcie.

Wynajęcie ogrodzenia budowlanego sprawdza się w przypadku pojedynczych inwestycji. Można je zastosować, organizując imprezę masować bądź stawiając pierwszy i ostatni budynek w swoim dorobku. Wypożyczenie ogrodzenia tymczasowego jest bardzo proste. Zwykle firmy, które oferują do wynajęcia takie właśnie ogrodzenie, podają wszelkie istotne parametry, a także liczbę dostępnych od ręki modułów, dzięki czemu można określić, czy wypożyczenie od jednej firmy pokryje zapotrzebowanie.

Decyzja o zakupie ogrodzenia tymczasowego jest korzystniejsza dla inwestorów i deweloperów, którzy mają w planach więcej inwestycji. Zwykle dotyczy to firm, które budują bloki mieszkalne, domy wielorodzinne czy budynki użyteczności publicznej.