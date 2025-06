Uchylenie alimentów – do kiedy trwa to zobowiązanie i jak uchylić obowiązek alimentacyjny?

Co do zasady na rodzicach ciąży obowiązek alimentacyjny względem dzieci pochodzących z ich związku – do czasu uzyskania przez nie pełnoletności. Jednakże obowiązek ten trwa w dalszym ciągu pomimo osiągnięcia pełnoletności, o ile dziecko kontynuuje w dalszym ciągu edukację np. poprzez studia wyższe. W takiej sytuacji obowiązek alimentacyjny przedłuża się do czasu zakończenia studiów przez dziecko. Wobec powyższego, kiedy osoba zobowiązana może starać się o uchylenie tego obowiązku? Zgodnie z brzmieniem art. 133 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. Jak należy rozumieć brzmienie przywołanego przepisu? Na jego podstawie możemy wyróżnić trzy rodzaje przesłanek.

