Wybierz uczelnię z praktycznym podejściem do nauki zawodu. Oferta edukacyjna WSPA!

Praktyczna nauka na każdym etapie

WSPA zapewnia różnorodne ścieżki edukacyjne, odpowiadające na potrzeby osób rozwijających karierę zawodową lub planujących zmianę profilu specjalizacji. Oferta obejmuje:

studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie)

studia II stopnia

jednolite studia magisterskie

studia podyplomowe

Każdy z programów zakłada naukę poprzez działanie – zajęcia prowadzone są w formule ćwiczeniowej i warsztatowej, z dużym naciskiem na kontakt ze środowiskiem branżowym.

Aktualnie dużym zainteresowaniem cieszą się kierunki związane z technologią, zarządzaniem oraz edukacją. Kandydaci mogą wybrać kierunki takie jak: Administracja, Architektura, Finanse i rachunkowość, Gospodarka przestrzenna, Informatyka, Media i dziennikarstwo, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Praca socjalna, Projektowanie wnętrz, Socjologia, Stosunki międzynarodowe czy Zarządzanie.

Popularnością cieszą się także studia podyplomowe w formule blended learning, które pozwalają na elastyczne łączenie nauki z aktywnością zawodową. Wśród najbardziej obleganych kierunków podyplomowych wymienić można takie, jak: Zarządzanie kapitałem ludzkim, Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa, Rachunkowość i finanse, Zarządzanie Public Relations, Wycena nieruchomości oraz Budowanie marki i sztuczna inteligencja oraz MBA, realizowane w forme on- line lub stacjonarnie.

Szczegółowy wykaz kierunków wraz z opisami dostępny jest na stronie internetowej WSPA. Warto zapoznać się z pełną ofertą, by świadomie wybrać ścieżkę edukacyjną najlepiej odpowiadającą własnym planom zawodowym. Dołącz do grona studentów uczelni, która stawia na praktyczne przygotowanie do zawodu!