Założenie firmy w Anglii i prowadzenie jej z Polski – aspekty prawne i praktyczne

Skutki Brexitu dla przedsiębiorców zakładających firmę w Wielkiej Brytanii

Brexit zakończył swobodny dostęp obywateli Unii Europejskiej do brytyjskiego rynku. Dla przedsiębiorców oznacza to konieczność uwzględnienia nowych regulacji dotyczących przepływu towarów, przepisów celnych, a także odpowiednich oznaczeń i certyfikatów wymaganych przy eksporcie lub imporcie. Towary sprowadzane z Wielkiej Brytanii do UE muszą obecnie spełniać normy unijne, a te eksportowane na Wyspy – wymagania brytyjskie. Zmiany objęły również prawo celne – pojawiły się obowiązki związane z dokumentacją importowo-eksportową, a w przypadku niektórych produktów również wymogi akcyzowe. Przekłada się to na wzrost kosztów prowadzenia działalności, ale także na wydłużenie terminów dostaw. Dodatkowo Wielka Brytania przestała stosować unijne regulacje dotyczące rozliczeń podatkowych i transgranicznego świadczenia usług. W praktyce przedsiębiorca, który prowadzi firmę w Anglii i oferuje usługi na rzecz klientów z Polski, powinien każdorazowo przeanalizować, w którym kraju powstaje obowiązek podatkowy. W przypadku niektórych działalności wymagających licencji – jak usługi medyczne czy doradztwo prawne – istotne jest także to, że brytyjskie organy nie uznają automatycznie kwalifikacji uzyskanych w innym kraju. Z tego względu prowadzenie firmy w określonym sektorze może wymagać dodatkowych formalności, a w niektórych przypadkach może okazać się niemożliwe.

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Anglii – możliwości dla Polaków

Brytyjski system prawny oferuje kilka form prowadzenia działalności, spośród których najczęściej wybierana przez Polaków jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (tzw. Private Limited Company – Ltd). Główna zaleta tego rozwiązania polega na ograniczeniu odpowiedzialności majątkowej właściciela oraz możliwości prowadzenia spółki bez konieczności zamieszkiwania w Wielkiej Brytanii.

Dostępne są również inne formy, takie jak jednoosobowa działalność gospodarcza (Sole Trader) czy spółka partnerska (Limited Liability Partnership – LLP).

Sole Trader wiąże się z pełną odpowiedzialnością osobistą za zobowiązania działalności, a to może być ryzykowne dla przedsiębiorców działających na większą skalę.

LLP natomiast umożliwia prowadzenie firmy przez co najmniej dwóch wspólników, przy czym każdy z nich odpowiada za zobowiązania spółki na równych zasadach.

Wybór odpowiedniej formy powinien być podyktowany zarówno planowaną skalą działalności, jak i ryzykiem związanym z branżą, w której przedsiębiorca zamierza działać. Warto również zwrócić uwagę na to, że każda z tych form wiąże się z innym zakresem obowiązków księgowych i podatkowych.

Założenie spółki bez rezydencji – wymogi i ograniczenia

Polski obywatel może założyć spółkę w Wielkiej Brytanii bez konieczności posiadania tam miejsca zamieszkania. Choć firma w Anglii nie wymaga statusu rezydenta, to konieczne jest zapewnienie fizycznego adresu siedziby na terenie Zjednoczonego Królestwa. W tym celu często korzysta się z usług tzw. agentów rejestracyjnych oferujących wirtualne biuro, które spełnia wymogi formalne.

Założenie spółki Ltd jest stosunkowo proste i szybkie – rejestracja odbywa się poprzez portal brytyjskiego rejestru spółek (Companies House). Nie wymaga to osobistej obecności, jednak konieczne jest przygotowanie odpowiednich dokumentów, m.in. statutu spółki, danych dyrektora i udziałowców, a także określenie rodzaju prowadzonej działalności (tzw. kod SIC).

Nie każda działalność może być jednak prowadzona przez osobę mieszkającą za granicą. W Wielkiej Brytanii obowiązują ograniczenia dla zawodów regulowanych, w tym dla lekarzy, pielęgniarek, inżynierów czy doradców podatkowych. W takich przypadkach konieczne jest uzyskanie stosownych uprawnień wydawanych przez brytyjskie organy branżowe, a niekiedy – potwierdzenie kwalifikacji w specjalnym trybie.

Prowadzenie firmy z Polski – kwestie podatkowe i obowiązki rejestracyjne

Prowadzenie działalności gospodarczej zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii, a faktycznie zarządzanej z Polski, rodzi istotne skutki podatkowe. Istotną kwestią jest miejsce zarządu spółki, ponieważ zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi w Polsce, to właśnie ono determinuje kraj opodatkowania dochodów. Jeżeli decyzje strategiczne dotyczące firmy są podejmowane w Polsce, może to skutkować koniecznością rozliczania się z polskim urzędem skarbowym, mimo że spółka została zarejestrowana za granicą. W takiej sytuacji spółka może zostać uznana za polskiego rezydenta podatkowego, a tym samym – być objęta obowiązkiem podatkowym od całości swoich dochodów w Polsce. Tego rodzaju stan faktyczny należy dokładnie ocenić, najlepiej z pomocą doradcy podatkowego, ponieważ może prowadzić do podwójnego opodatkowania, a także sankcji w przypadku niewłaściwego rozliczenia. Warto przy tym pamiętać, że Polska i Wielka Brytania łączy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, która przewiduje mechanizmy rozstrzygania takich sytuacji, choć ich zastosowanie w praktyce może być złożone.

Przedsiębiorca prowadzący firmę zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii, ale działający na rynku polskim, musi liczyć się z obowiązkami rejestracyjnymi w Polsce, np. w zakresie podatku VAT. W przypadku sprzedaży usług lub towarów na rzecz polskich klientów konieczne może być zgłoszenie się jako podatnik VAT UE lub nawet jako podatnik VAT w Polsce. Obowiązki te zależą od charakteru transakcji, wartości obrotów oraz formy działalności, dlatego każdorazowo wymagają indywidualnej analizy.

Założenie firmy w Anglii przez osobę mieszkającą w Polsce jest możliwe, ale wymaga uwzględnienia skutków Brexitu, obowiązków podatkowych oraz ograniczeń zawodowych. Prowadzenie działalności z Polski może skutkować koniecznością rozliczeń z polskim urzędem skarbowym i spełnieniem lokalnych wymogów rejestracyjnych, zwłaszcza w zakresie VAT. Przed podjęciem decyzji warto dokładnie przeanalizować miejsce zarządu spółki i charakter działalności, aby uniknąć problemów prawno-podatkowych w obu państwach.