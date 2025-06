Policjanci z Białej Podlaskiej zatrzymali 55-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzież oleju napędowego na szkodę firmy, w której pracował. Według ustaleń funkcjonariuszy, proceder trwał od początku 2022 roku, a wartość strat wynosi około 100 tys. zł.

Zatrzymany mężczyzna był operatorem koparki. By ukryć kradzież paliwa, skonstruował urządzenie, które fałszowało wskazania miernika pracy maszyny. Nadmiar paliwa regularnie zabierał do domu po zakończeniu zmiany. W miejscu zamieszkania 55-latka policjanci znaleźli beczkę z olejem napędowym oraz urządzenie, które miało służyć do oszustwa.

Zatrzymany przyznał się do winy. Powiedział, że wykorzystywał skradziony olej do celów prywatnych i zadeklarował chęć naprawienia szkody. Na poczet przyszłych kar i grzywien funkcjonariusze zabezpieczyli od niego gotówkę.

Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Policja zaznacza, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie wyklucza kolejnych zatrzymań.