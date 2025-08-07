Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Afgańczycy przepłynęli Bug w Lubelskiem na pontonie. Chcieli na zachód Europy

Autor: Zdjęcie autora opac. eb
(fot. NOSG)

13 migrantów z Afganistanu przekroczyło granicę na rzece Bug łodzią pontonową. Wpadli w ręce Straży Granicznej dzięki barierze elektronicznej.

Do zdarzenia doszło w środę w pobliżu Sławatycz w powiecie bialskim.  - Podczas działań związanych z ochroną granicy państwowej, funkcjonariusze centrum nadzoru NOSG dzięki urządzeniom do obserwacji terenu nowo powstałej bariery elektronicznej, zaobserwowali w rejonie granicy grupę osób, która przemieszczała się od rzeki Bug. Na miejscu funkcjonariusze SG z placówki w Sławatyczach odnaleźli grupę 13 nielegalnych migrantów- relacjonuje major Dariusz Sienicki, rzecznik komendanta NOSG. Afgańczycy przepłynęli rzekę graniczną łodzią pontonową i nielegalnie przekroczyli granicę państwową z Białorusi do Polski.

 - Migranci zostali przewiezieni do pomieszczeń służbowych SG. Tam udzielono im niezbędnej pomocy, przekazano żywność oraz wodę. Zatrzymani migranci przyznali się do nielegalnego przekroczenia granicy RP i zeznali, iż powodem ich wędrówki była chęć przedostania się na zachód Europy- zaznacza Sienicki. Afgańczycy zgodnie z postanowieniem, opuścili teren Polski.

Od początku roku Straż Graniczna nie dopuściła do nielegalnego przekroczenia granicy państwowej z Białorusi do Polski ponad 1000 osobom.

Bariera elektroniczna na rzece Bug rozciąga się na 172 km i w całości przebiega w zasięgu Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.  Zaporę tworzy m.in. 1900 słupów kamerowych, około 5000 kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych oraz specjalne czujniki zapewniające wykrywanie różnych cech fizycznych obiektów.

Przypomnijmy, że niedawno prokuratura umorzyła sześć postępowań w sprawie ciał odnalezionych w rzece Bug przy granicy polsko-białoruskiej. Śledczy ustalili, że osoby zmarły w wyniku utonięcia. Udało się zidentyfikować tożsamość tylko jednej z nich - 26-letniego obywatela Erytrei. Od początku roku w lubelskim odcinku Bugu odnaleziono w sumie dziesięć zwłok.

straż graniczna granica Afganistan Sławatycze bug powiat bialski Nadbużański Oddział Straży Granicznej migranci bariera elektroniczna

