Burze z gradem nad Lubelszczyzną – IMGW wydał ostrzeżenie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega mieszkańców województwa lubelskiego przed burzami. Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje dziś, 3 września, od godziny 14:00 do 22:00.
Nagłe zjawiska pogodowe mogą wystąpić w powiatach: bialskim, Biała Podlaska, biłgorajskim, Chełm, chełmskim, hrubieszowskim, krasnostawskim, tomaszowskim, włodawskim, zamojskim oraz w mieście Zamość.
Synoptycy prognozują silne opady deszczu do 25 mm, porywy wiatru osiągające prędkość do 70 km/h, a lokalnie także grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk oceniono na 70%.
Służby apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności, szczególnie podczas przebywania na otwartej przestrzeni oraz zabezpieczenie przedmiotów, które mogą zostać porwane przez wiatr.