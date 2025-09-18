Był dyrektorem w MON u Błaszczaka. Został prezesem w PKS

Dotychczasowy szef PKS Jarosław Siedlanowski pełnił tę funkcję od 2008 roku. Ale w sierpniu wygrał konkurs i od 1 września kieruje spółką przewozową w Łukowie.

- 26 sierpnia Marcin Mazuryk został delegowany do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Międzyrzecu Podlaskim – potwierdza Anna Nycz z biura prasowego urzędu marszałkowskiego w Lublinie. Mazuryk do tej pory przewodniczył radzie nadzorczej w międzyrzeckim PKS. - Podstawą wyboru członka rady nadzorczej jako prezesa stanowiły kryteria kompetencyjne oraz aktywność w zakresie wykonywania funkcji przewodniczącego tej rady, którą pełnił od 27 marca tego roku. Nie przeprowadzano postępowania w zakresie wyboru kolejnego członka rady nadzorczej PKS- przyznaje Nycz.

Mazuryk ma tytuł doktora nauk prawnych. Pochodzi z Białej Podlaskiej, ale karierę zrobił w Warszawie za czasów rządów PiS. W zarządzanym przez Mariusza Błaszczaka resorcie obrony był dyrektorem departamentu infrastruktury. Zasiadał też w radzie nadzorczej Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa Modlin. Poza tym przewodniczył radzie nadzorczej PIT Radwar. A jeszcze wcześniej był także członkiem rady nadzorczej Wojskowych Zakładów Uzbrojenia.