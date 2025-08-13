Były prezes PZPN najbliższy weekend spędzi w Lubelskiem. Będzie sędziować mecz

Najpierw w sobotę (16 sierpnia) o godz. 18 w Gminnym Ośrodku Kultury będzie można zadać pytanie byłemu sędziemu piłkarskiemu, działaczowi sportowemu, a w latach 1999 -2008 prezesowi PZNPN. Jeszcze ciekawiej zapowiada się niedzielny mecz, który sędziować będzie właśnie Listkiewicz. Lokalny klub Janovia zmierzy się z MKS Podlasie. Początek o godz. 17. Na oba wydarzenia wstęp wolny.

W lipcu ubiegłego roku w Janowie otwarto zmodernizowany stadion. Za ponad 5,7 mln zł przebudowano boisko, zbudowano trybunę, bieżnię i skocznię. Do tego powstał plac zabaw i tyrolka dla najmłodszych. Liftingu doczekał się też budynek szatni. - Na boisku zamierzamy już w przyszłym roku grać mecze reaktywowanej niedawno Janovii - zapowiedział na otwarciu wójt Karol Michałowski. I rzeczywiście, klub wznowił swoją działalność. Oprócz drużyn dla dzieci i młodzieży, powstała też grupa dla seniorów. Z kolei, w przyszłym roku płyta boiska ma zyskać jeszcze nawodnienie.