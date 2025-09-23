Drugie podejście do ustanowienia hejnału. Konkursu nie było

Przypomnijmy: hejnał jest już gotowy. Skomponował go pochodzący z Białej Podlaskiej muzyk Łukasz Juźko. Na sesji pod koniec czerwca radni mieli zająć się zmianą w statucie formalnie wprowadzającą hejnał jako nowy symbol miasta.

„Hejnał odgrywany lub odtwarzany podczas uroczystości z okazji świąt miejskich o charakterze patriotycznym i samorządowym oraz związanych z ważnymi wydarzeniami w życiu miasta i jego mieszkańców, stanie się rozpoznawalnym znakiem dźwiękowym, kojarzonym z naszym miastem” – napisał w uzasadnieniu prezydent Michał Litwiniuk.

Do projektu uchwały dołączony był zapis nutowy utworu. Można go posłuchać również na stronie internetowej ratusza. - Dopiero dzień przed sesją odsłuchałem hejnał i mam wrażenie, że nasze miasto stać na utwór, który naprawdę będzie nawiązywać do naszych korzeni, 500 lat historii. A w tym utworze nie ma odwołania do spuścizny Radziwiłłów, czy do epoki renesansu, ani nawet do wschodniej muzyki Podlasia – zauważył wówczas na sesji radny Marek Dzyr (PiS). Jego zdaniem, hejnał, który ma reprezentować miasto, powinien sięgać głębiej. – Można ogłosić konkurs, powołać kapitułę, zapytać mieszkańców o głos – zaproponował Dzyr.

Radni poparli jego wniosek o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad. Później do urzędu wpłynęła też petycja mieszkańca, który sugerował podobne rozwiązanie, aby ogłosić konkurs i zorganizować konsultacje społeczne. Ale ratusz z tych sugestii nie skorzystał.

Na sesji w tym tygodniu sprawa wróci. Wciąż aktualna jest kompozycja muzyka pochodzącego z Białej Podlaskiej. Tym razem, uzasadnienie projektu uchwały jest obszerniejsze.

„Analiza dzieła muzycznego wraz z opisem symboliki przygotowana przez autora opisuje proces powstawania dzieła, który osadzony jest w głębokim kontekście heraldycznym, obejmującym zarówno historyczne uwarunkowania jego powstania, jak i związki z rodem Radziwiłłów – rodziną, która przez wieki odgrywała kluczową rolę w dziejach Białej Podlaskiej. Jako instrument hejnałowy wybrano trąbkę – symboliczny nośnik tradycji, od wieków kojarzony z sygnałami dźwiękowymi, ceremoniami miejskimi oraz wojskową etykietą. Jej historyczne zastosowanie nadaje kompozycji podniosły, reprezentacyjny charakter, podkreślając jej ceremonialną funkcję” - napisali urzędnicy.

Kompozytor sam zgłosił się do urzędu z gotowym hejnałem na początku tego roku.