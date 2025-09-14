Kilkumetrowy krzyż przy ulicy Warszawskiej. Radni PiS pokazali projekt pomnika

Społeczny komitet, który zbiera pieniądze na budowę monumentu powołali bialscy radni PiS. – Zaprezentowaliśmy właśnie projekt, którego autorem jest Kamil Drapikowski, artysta, który słynie z sakralnych dzieł – mówi Dariusz Litwiniuk, szef klubu PiS w bialskiej radzie, a na co dzień kierownik filii Urzędu Marszałkowskiego. Właśnie w sąsiedztwie tego budynku ma stanąć pomnik. Główną bryłą będzie marmurowy krzyż z pęknięciem inkrustowanym czerwienią jako symbol spływającej krwi. Obok pojawią się też czerwone kamienie i niebieskie fragmenty, nawiązujące do kwiatów lnu kwitnących na Wołyniu. – W ten sposób chcemy oddać hołd pomordowanym w tej strasznej zbrodni. Nie ma takiego symbolu w naszej okolicy- zaznacza Litwiniuk.

Komitet ruszył właśnie ze zbiórką publiczną środków na ten cel. – Wystąpimy też o pozwolenie na budowę i skonsultujemy to z konserwatorem zabytków- przyznaje szef klubu PiS. Odsłonięcie monumentu zaplanowano na 11 lipca 2026 roku. – 11 lipca do symboliczna data krwawej niedzieli na Wołyniu- dodaje Litwiniuk. Inicjatorzy liczą, że na odsłonięcie przyjedzie prezydent Karol Nawrocki.

Przypomnijmy, że w 2017 roku w Białej Podlaskiej m.in. z inicjatywy senatora Grzegorza Biereckiego odsłonięto pomnik Lecha i Marii Kaczyńskich. Wówczas, na uroczystość przyjechał prezes PiS, Jarosław Kaczyński. Z kolei, ostatnio w sierpniu 2023 roku na placu Wolności stanął pomnik Romana Kłosowskiego, aktora, który urodził się i wychował w mieście nad Krzną.