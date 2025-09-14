Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Biała Podlaska

Biała Podlaska

Kilkumetrowy krzyż przy ulicy Warszawskiej. Radni PiS pokazali projekt pomnika

wizualizacja pomnika
wizualizacja pomnika (fot. Społeczny komitet)

Jest już projekt Pomnika Ofiar Zbrodni Wołyńskiej, który ma stanąć przy ulicy Warszawskiej w Białej Podlaskiej. Ponad 4-metrowy krzyż z marmuru wykona Kamil Drapikowski.

Społeczny komitet, który zbiera pieniądze na budowę monumentu powołali bialscy radni PiS. – Zaprezentowaliśmy właśnie projekt, którego autorem jest Kamil Drapikowski, artysta, który słynie z sakralnych dzieł – mówi Dariusz Litwiniuk, szef klubu PiS w bialskiej radzie, a na co dzień kierownik filii Urzędu Marszałkowskiego. Właśnie w sąsiedztwie tego budynku ma stanąć pomnik. Główną bryłą będzie marmurowy krzyż z pęknięciem inkrustowanym czerwienią jako symbol spływającej krwi. Obok pojawią się też czerwone kamienie i niebieskie fragmenty, nawiązujące do kwiatów lnu kwitnących na Wołyniu. – W ten sposób chcemy oddać hołd pomordowanym w tej strasznej zbrodni. Nie ma takiego symbolu w naszej okolicy- zaznacza Litwiniuk.

Komitet ruszył właśnie ze  zbiórką publiczną środków na ten cel. – Wystąpimy też o pozwolenie na budowę i skonsultujemy to z konserwatorem zabytków- przyznaje szef klubu PiS. Odsłonięcie monumentu zaplanowano na 11 lipca 2026 roku. – 11 lipca do symboliczna data krwawej niedzieli na Wołyniu- dodaje Litwiniuk. Inicjatorzy liczą, że na odsłonięcie przyjedzie prezydent Karol Nawrocki.

Przypomnijmy, że w 2017 roku w Białej Podlaskiej m.in. z inicjatywy senatora Grzegorza Biereckiego odsłonięto pomnik Lecha i Marii Kaczyńskich. Wówczas, na uroczystość przyjechał prezes PiS, Jarosław Kaczyński. Z kolei, ostatnio w sierpniu 2023 roku na placu Wolności stanął pomnik Romana Kłosowskiego, aktora, który urodził się i wychował w mieście nad Krzną.

Pomnik ma stanąć przy ulicy Warszawskiej

Radni PiS chcą postawić pomnik ofiarom. Będzie zbiórka

Radni PiS chcą postawić w Białej Podlaskiej Pomnik Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Zachęcają wszystkich chętnych do wsparcia pomysłu ponad podziałami.
Ogłoszenie wyroku w piątek w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej

Były radny oskarżył prezydenta o zniesławienie. Sąd nie dopatrzył się przestępstwa

Sala dla pacjenta w ZOL przy Domowym Szpitalu

W Domowym Szpitalu jak w Leśnej Górze. W kolejce na łóżko czeka tu 50 pacjentów

