Koniec objazdów. Kościuszki i Podleśna po solidnej przebudowie

Kompleksowy remont Kościuszki, a więc jednej z najstarszych ulic w Białej Podlaskiej trwał ponad rok. Arteria zyskała nową nawierzchnię, odwodnienie, chodniki i drogę dla rowerów. Ale została ogołocona z kilku drzew i krzewów, które kolidowały z inwestycją. Jednak część z nich, które pierwotnie wytypowano do wycinki, udało się zachować.

Za prace odpowiadała firma Tre-Drom z Białej Podlaskiej, która jako jedyna przystąpiła do przetargu. Przebudowa kosztowała 9,8 mln zł. Miasto dostało na ten cel ponad 6 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W związku z otwarciem ulicy po przebudowie, linie D, F i H powróciły już na swoją właściwą trasę po tej ulicy.

Również w sierpniu zakończył się remont drugiego odcinka ulicy Podleśnej. Nowej nawierzchni doczekało się pół kilometra drogi od skrzyżowania z Kruczą do Łomaskiej. Miasto zdobyło na ten cel 5,6 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na ten cel.

To kompleksowa przebudowa, bo oprócz równej nawierzchni, wyremontowano też chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie oraz wybudowano odwodnienie. Z objazdów wróciły też linie B i I, które zatrzymują się teraz według rozkładu jazdy na przystankach przy ulicy Podleśnej.