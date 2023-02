Lokatorzy czynszówek chcieli niższych stawek. Prokuratura bada czy nowe zapisy uchwały w ogóle zrealizowano

16 lutego Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej postanowiła wszcząć śledztwo w sprawie „niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w okresie od 25 maja 2022 roku do dnia 23 stycznia 2023 roku (…) przez funkcjonariuszy publicznych – prezydenta Miasta Biała Podlaska i prezesa Zakładu Gospodarki Lokalowej (…), polegającego m.in. na niewykonaniu uchwały Rady Miasta (…) z dnia 29 kwietnia 2022 roku w zakresie sposobu naliczania czynszów, czym ww. funkcjonariusze działali na szkodę interesu publicznego”.

– Postępowanie prowadzone jest „w sprawie” i znajduje się na wstępnym etapie – zaznacza Michał Roman p.o. prokuratora rejonowego w Białej Podlaskiej. Zawiadomienie w tej sprawie złożył w ubiegłym roku przewodniczący rady Bogusław Broniewicz (Biała Samorządowa), po tym, jak radni przyjęli stosowne stanowisko w tej sprawie na sesji 28 października. To klub Białej Samorządowej wyszedł z taką inicjatywą, którą poparli jeszcze radni Zjednoczonej Prawicy.

– Mieszkańcy prosili o interwencję, bo są obciążeni stawkami czynszów na mocy uchwały, która nie obowiązuje – tak tłumaczył to w październiku radny Jan Jakubiec z Białej Samorządowej.

Lokatorzy nie odczuwają zmian

Wróćmy do kwietnia 2022 roku. Wtedy radni przyjęli uchwałę w sprawie „wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Biała Podlaska na lata 2021–2025”. To była druga wersja zaproponowana przez klub Białej Samorządowej, bo pierwszą unieważnił wojewoda. 25 maja uchwała nabrała mocy prawnej.

– Uchwała została poddana kontroli legalności i oceniona przez organ nadzoru jako zgodna z prawem– mówi nam Agnieszka Strzępka, rzeczniczka wojewody lubelskiego.

Jednak, zdaniem przewodniczącego rady Bogusława Brodniewicza lokatorzy wcale nie odczuwają „realizacji” uchwały.

– Oni to pokazują na faktach. Ja podzielam ich uwagi. 25 maja ubiegłego roku uchwała weszła w życie i od tego czasu powinny być naliczane czynsze zgodnie z zapisami uchwały z 29 kwietnia 2022 roku. Nigdzie nie było takiego punktu, że uchwała ma obowiązywać od 1 września – zauważa Broniewicz.

O tej dacie na październikowej sesji mówił mecenas z miejskiej spółki.

– Od 1 września naliczane są nowe stawki. Przy czym należy pamiętać, że radni nie ustalają stawki bazowej. Ją ustala właściciel, czyli prezes ZGL. Radni uchwalili tylko zmianę czynników modyfikujących stawkę – tłumaczył prawnik Michał Wasiluk, przypominając, że modyfikacja czynszu wymagała 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia wcześniejszych umów.

Sprawa zostanie umorzona?

W piątek, zarówno prezydent, jak i szef ZGL zapewniali, że o wszczęciu takiego śledztwa jeszcze nie wiedzą. Jednocześnie, obaj panowanie podkreślają, że uchwała jest realizowana.

– Uchwała Rady Miasta z 29 kwietnia 2022 roku została wykonana, co potwierdza wydane przeze mnie zarządzenie oraz setki pism skierowanych do najemców informujących o obniżce czynszu zgodnie z zapisami uchwały i wspomnianego zarządzenia – zapewnia Wojciech Chilewicz, prezes ZGL. Jednocześnie przyznaje, że zastosowanie uchwały i właściwa interpretacja było złożonym zadaniem. – Między innymi ze względu na trudności interpretacyjne w rozumieniu zastosowanych w uchwale pojęć. To wydłużyło czas oceny lokali i przypisania ich do konkretnych grup modyfikacji stawki bazowej czynszu – zaznacza szef miejskiej spółki.

Biała Podlaska. Mieszkańcu, wypowiedz się w sprawie zasad budżetu obywatelskiego

Podaje przykłady: – Pod kategorią „instalacja gazowa” nie sprecyzowano czy chodzi o instalację gazową, instalację gazu płynnego czy instalację zbiornikową gazu płynnego. Brak jest też pojęcia „c.c.w.” w aktach prawnych wyższego rzędu jak i w samej uchwale. W uchwale nie ujęto procedury sprawdzania i stwierdzania występowaniu czynnika biologicznego - grzyba i pleśni - mającego negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Poza tym, wszystkie czynniki modyfikujące należało sprawdzić i od nowa przydzielić do wszystkich mieszkań będących we własności ZGL – podkreśla Chilewicz.

Przypomina też, że uchwała została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. – Sprawa oczekuje na rozpatrzenie. Nie jest wykluczone, że uchwała zostanie przez sąd unieważniona w całości, ponieważ w opinii wielu prawników obarczona jest poważnymi wadami prawnymi – uważa prezes. W jego przekonaniu sprawa w prokuraturze, po złożeniu wyjaśnień przez wszystkie strony, zostanie umorzona.

Taniej z grzybem

Na mocy uchwały stawka bazowa czynszu ma być modyfikowana w zależności od standardów mieszkań. Mniej miały płacić osoby z lokali usytuowanych na poddaszu, bez podpięcia do miejskiego wodociągu czy z „ciemną kuchnią”. Niższy czynsz dotyczyć miał także tych mieszkań, gdzie występuje grzyb czy pleśń.

Przypomnijmy, że to właśnie zaproponowany przez prezesa ZGL na początku 2022 roku wzrost stawki bazowej z 4,70 zł do 7,40 zł za mkw. Powierzchni wywołał społeczny sprzeciw wśród lokatorów, którzy poprosili wówczas radnych o pomoc. – Zgodnie z nowymi zapisami, od 25 maja ubiegłego roku maksymalna stawka powinna wynosić 6,14 zł, a nadal jest to 7,40 zł, co jest niezgodne z uchwałą – sygnalizuje Broniewicz. Na tym jednak nie koniec jego zastrzeżeń. – Prezes ZGL w sposób wybiórczy traktuje zapisy uchwały, bo w styczniu wypowiedział mieszkańcom czynsze, po to, by podwyższyć stawkę o 15 proc., czyli o pułap, który określiliśmy w uchwale– zwraca uwagę przewodniczący rady.