Maluszkowo się mebluje. A urząd szuka księgowego

Maluszkowo przy ulicy Kazimierza Jagiellończyka to trzeci samorządowy żłobek, który przyjmie 75 najmłodszych. Nabór wciąż trwa.

Obiekt powstał przy przedszkolu samorządowym numer 13 na dużym osiedlu bloków. Ratusz ogłosił niedawno przetargi na dostawę mebli, sprzętu, zabawek i pomocy edukacyjnych do placówki, która znajdzie się w strukturze zespołu miejskich żłobków.

– Dyrektorem zespołu pozostaje pani Grażyna Romańczuk - potwierdza Gabriela Kuc-Stefaniuk, rzeczniczka urzędu. Natomiast jest wolny etat dla głównego księgowego. Nabór kończy się w tym tygodniu.

Do tej pory do dwóch oddziałów uczęszczało 140 maluchów.

Na budowę żłobka miasto otrzymało blisko 5,3 mln zł dotacji z „Aktywnego Malucha”. Maluszkowo to dwukondygnacyjny obiekt z 3 salami dziennego pobytu i zapleczem kuchennym. Na piętrze znajdują się sale doświadczania świata i do integracji sensorycznej. A na zewnątrz plac zabaw. Z kolei, przy istniejących już żłobkach miejsca do zabawy będą zmodernizowane, bo samorząd pozyskał niedawno blisko pół miliona dotacji od wojewody lubelskiego na ten cel.