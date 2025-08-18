Martyna Wojciechowska o zdrowiu psychicznym młodych. Opowie o tym w Białej Podlaskiej

To już czwarta edycja wydarzenia, w tym roku pod hasłem „Uzdrowić Dziecko”. Dopiero niedawno organizatorzy zdradzili, że gościem specjalnym będzie znana prezenterka telewizyjna, podróżniczka, a także działaczka społeczna, która ostatnio założyła projekt Młode Głowy dotyczący zdrowia psychicznego młodzieży. O tym właśnie Martyna Wojciechowska opowie w Białej podlaskiej.

Stowarzyszenie Jedno Serce od ponad 15 lat pomaga rodzicom zastępczym. Od 2023 roku robi to jeszcze intensywniej w ramach Centrum Wsparcia Dzieci i Rodzin Lighthouse.

Na konferencję do Akademii Bialskiej zaprasza nauczycieli, pedagogów, psychologów, kuratorów, rodziców, a także wszystkich zainteresowanych. W programie wykłady m.in. trenerek i mentorek metody TBRI® z USA, Sarah Mercado i Cindy R. Lee. Tematyka będzie koncentrować się na problemach dzieci z FASD (Alkoholowym Zespołem Płodowym) i ze złożoną traumą rozwojową. Wśród panelistów będzie też dr Agata Cichoń-Chojnacka, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży. W debacie wezmą jeszcze udział m.in. aktorka Magdalena Różczka czy rzeczniczka prawa dziecka Monika Horna-Cieślak.



Wydarzeniu towarzyszyć będą praktyczne warsztaty TBRI®, które rozpoczną się 10 września. Udział w konferencji jest płatny. Tutaj można kupić bilety.