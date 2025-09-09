Miejska karta ze zniżkami. Czy będzie kolejna?

Karta uprawnia do zniżek. Takie rozwiązania funkcjonują już w wielu miastach, m.in. w Puławach, Zamościu czy Chełmie. Andrzej Halicki napisał w petycji, że „karty umożliwiają członkom wspólnoty rozliczającym się z podatków w danym mieście, korzystanie z systemu zniżek do lokalnych atrakcji, zakupów w promocyjnych cenach i korzystania z usług partnerów karty, a także rabatów, benefitów zagwarantowanych przez władze miasta i lokalnych przedsiębiorców”. Jego zdaniem taka karta mogłaby również przewidywać odpowiednie zniżki dla mieszkańców korzystających ze strefy płatnego parkowania, która w tym roku ma być wprowadzona.

W odpowiedzi prezydent Białej Podlaskiej przypomina, że miasto oferuje mieszkańcom trzy karty o podobnym charakterze, które cieszą się dużym zainteresowaniem. To Bialska Karta Miejska, Karta Seniora i Dużej Rodziny.

Ta pierwsza dotyczy pasażerów komunikacji miejskiej. - Do tego momentu wydano 33 596 takich kart. Po spersonalizowaniu można za jej pomocą wykupić bilet okresowy lub dokonać wpłaty na elektroniczną portmonetkę- podkreśla prezydent Michał Litwiniuk (PO).

Urząd wydał też ponad 6, 7 tys. kart seniorom. Uprawniają one do zniżek na wybrane produkty i usługi. Zaś z karty dużej rodziny skorzystało do tej pory ponad 8 tys. osób. - To karta programu promującego politykę prorodzinną, który ma na celu przyznanie rodzinom z co najmniej trójką dzieci ulg i zniżek u partnerów programu – przypomina Litwiniuk. Ale nie wyklucza wprowadzenia nowego rozwiązania. - Analizujemy obecnie możliwość wdrożenia zintegrowanej, wielofunkcyjnej karty miejskiej, która umożliwiałaby korzystanie z obecnie istniejących programów zniżkowych i ewentualnych dodatkowych benefitów- przyznaje prezydent.

Chełm kartę wprowadził w ubiegłym roku. Do programu przystąpiło blisko 30 partnerów, m.in. prywatne sklepy, ale też MOSiR czy Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Dzięki temu mieszkańcy mogą taniej zatakankować na miejskiej stacji paliw. Karta uprawnia też do tańszych biletów do Centrum Kultury Filmowej Zorza czy zniżek na zajęcia artystyczne.