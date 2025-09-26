Nad Krzną będzie nowe miejsce do odpoczynku. Podest, hamaki i lornetki

Nad Krzną powstanie nowe miejsce do odpoczynku. Urzędnicy szukają teraz wykonawcy.
To jeden ze zwycięskich projektów ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego, który przygotowali radni Marek Dzyr, Marcin Izdebski ze stowarzyszeniem Orzechówek.
Strefa ciszy i relaksu ma być zlokalizowana nad Krzną, w pobliżu ulicy Kąpielowej. Przebiega tędy popularna wśród mieszkańców ścieżka rowerowa. A dalej, już bliżej ulicy Brzegowej znajduje się tężnia solankowa, również inwestycja z budżetu obywatelskiego.
Z ogłoszonego właśnie przetargu wynika, że na działce powstaną szutrowe ścieżki, drewniany podest czy punkt do obserwacji ptaków. Poza tym, znajdzie się tak biblioteczka plenerowa, leżaki, ławki, parasole, hamaki. A do obserwacji ptaków posłużą zamocowane na stałe lornetki.
Dopełnieniem wszystkiego będą nowe nasadzenia bylin, krzewów i drzew. A druga część tego zadania dotyczy istniejącej już tężni, która zyska pergolę i pnącza. Mają one stworzyć swoisty zielony dach.
Urzędnicy chcą, aby wykonawca uporał się ze wszystkim w dwa miesiące. Wstępnie, jeszcze przy zgłaszaniu projektu do budżetu obywatelskiego, autorzy oszacowali jego wartość na 1 mln zł.