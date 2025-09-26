Nad Krzną będzie nowe miejsce do odpoczynku. Podest, hamaki i lornetki

To jeden ze zwycięskich projektów ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego, który przygotowali radni Marek Dzyr, Marcin Izdebski ze stowarzyszeniem Orzechówek.

Strefa ciszy i relaksu ma być zlokalizowana nad Krzną, w pobliżu ulicy Kąpielowej. Przebiega tędy popularna wśród mieszkańców ścieżka rowerowa. A dalej, już bliżej ulicy Brzegowej znajduje się tężnia solankowa, również inwestycja z budżetu obywatelskiego.

Z ogłoszonego właśnie przetargu wynika, że na działce powstaną szutrowe ścieżki, drewniany podest czy punkt do obserwacji ptaków. Poza tym, znajdzie się tak biblioteczka plenerowa, leżaki, ławki, parasole, hamaki. A do obserwacji ptaków posłużą zamocowane na stałe lornetki.

Dopełnieniem wszystkiego będą nowe nasadzenia bylin, krzewów i drzew. A druga część tego zadania dotyczy istniejącej już tężni, która zyska pergolę i pnącza. Mają one stworzyć swoisty zielony dach.

Urzędnicy chcą, aby wykonawca uporał się ze wszystkim w dwa miesiące. Wstępnie, jeszcze przy zgłaszaniu projektu do budżetu obywatelskiego, autorzy oszacowali jego wartość na 1 mln zł.