Protesty kolejarzy. Blokady dróg w Lubelskiem

Drogę krajową numer 2 w Styrzyńcu (gmina Biała Podlaska) kolejarze zablokowali o godz. 10. Protest ma trwać do godziny 14. Dwójka zablokowana jest całkowicie, a policja wyznaczyła objazdy dla samochodów osobowych drogami lokalnymi przez miejscowości: Sławacinek Nowy- Styrzyniec- Sycyna. Z kolei, samochody ciężarowe oczekują na możliwość przejazdu, bądź mogą wybierać trasy alternatywne przez Radzyń Podlaski (DK-63)- Wisznice- Biała Podlaska (DW-812) lub Międzyrzec Podlaski (DK-19)-Łosice (DW-698) Konstantynów- Biała Podlaska (DW-811). - Nad bezpieczeństwem w miejscu protestu czuwają policjanci. Prosimy o uwzględnienie utrudnień w planowanych na ten czas podróżach – zaznacza nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla, rzeczniczka bialskiej policji.

AKTUALIZACJA 11.30 Policja informuje, że w związku z intensywnymi opadami deszczu stan dróg lokalnych, którymi wyznaczone były objazdy na Swory oraz Sławacinek Nowy- Styrzyniec- Sycyna uległ znacznemu pogorszeniu. Policja zaleca, by oczekiwać na przejazd DK2, który obecnie odbywa się co godzinę.

Protest trwa też w miejscowości Struża (gmina Trawniki) na DK12 (skrzyżowanie z drogą DW-829). Blokada zaplanowana jest również do godz. 14. „Podczas zgromadzenia uczestnicy będą cyklicznie wstrzymywać ruch co około 10 minut przez 5-10 minut. Na miejscu będą obecni policjanci, którzy będą czuwać nad bezpieczeństwem kierujących i uczestników oraz będą kierować podróżujących na przygotowane objazdy” - podaje świdnicka policja. GDDKiA na S-12 wyświetla informacje o proteście. W obu miejscach protesty mają trwać do 30 lipca.

Policja kieruje na objazdy:

- w kierunku Chełma w m. Kolonia Struża w lewo w drogę gminna w kierunku DW 829 następnie w lewo w kierunku Łęcznej, a następnie w prawo w drogę powiatową P2026L przez m. Bonów, Siostrzytów do m. Pełczyn na DK-12

- w kierunku Lublina w m. Pełczyn skręt w prawo w drogę powiatową P2026L przez m. Siostrzytów, Bonów do DW 829 skręt w lewo następnie skręt w prawo w drogę gminną do m. Kolonia Struża DK-12.