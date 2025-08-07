Przy Castoramie powstanie kolejny sklep. Inwestor dostał już kredyt

Przy Castoramie w Białej Podlaskiej powstanie park handlowy. Właściciel dostał kredyt na inwestycję.
Śląska spółka P.A. Nova, która w czerwcu 2024 roku otworzyła tu market budowlany, nie spoczywa na laurach. Portal Property News informuje, że inwestor podpisał właśnie z mBankiem umowę na kredyt budowlany i inwestycyjny. W sumie ponad 6 mln euro.
Prace mają ruszyć pod koniec tego roku. Obiekt handlowy o powierzchni ponad 8,8 tys. mkw. powstanie przy Castoramie, na działce przy ulicy Celników Polskich, tuż przy drodze krajowej numer 2.
W bialskim markecie pracę znalazło 90 osób.
Spółka P.A. Nova zakupiła już teren i uzyskała pozwolenie na budowę.