Sąd skazał radnego za jazdę po pijanemu. Wyrok się uprawomocnił, ale radny nie straci mandatu

W marcu Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim uznał Konrada K. za winnego prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. 44-letniego radnego miejskiego przyłapali w czerwcu ubiegłego roku przy ulicy Kaczyńskiego policjanci z międzyrzeckiej drogówki. Odebrano mu prawo jazdy, a prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia.

Sąd wymierzył Konradowi K. 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Musi też zapłacić 4, 8 tys. zł grzywny oraz 5 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Wyrok uprawomocnił się 7 maja. - O ukończeniu postępowania karnego został zawiadomiony burmistrz Międzyrzeca Podlaskiego – mówi Renata Arbaczewska z sekretariatu wydziału karnego radzyńskiego sądu.

W marcu odbywała się sesja i radny wydał na koniec oświadczenie. – Wyrok umożliwia mi dalsze sprawowanie mandatu radnego. To mi pozwoli na choćby częściową rehabilitację za popełniony przeze mnie czyn, m.in. poprzez wzmożoną pracę na rzecz mieszkańców – zadeklarował wówczas.

Radny nieprzerwanie bierze udział w sesjach rady miasta. Zastępca burmistrza Arkadiusz Myszka tłumaczy nam, że „prawomocny wyrok nie przewiduje wygaszenia mandatu „z automatu”, nie daje też podstaw radzie miasta do jego wygaszenia”.

Dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białej Podlaskiej potwierdza, że w tym przypadku komisarz wyborczy nie ma podstaw prawnych do wygaszenia mandatu. - Zgodnie z Kodeksem wyborczym nie ma prawa wybieralności w wyborach osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (…). W przypadku radnego z Międzyrzeca Podlaskiego Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim nie orzekł o karze pozbawienia wolności - podkreśla dyrektor Ewa Adamiak.

44-letni Konrad K. jest radnym już czwartą kadencję. W ostatnich wyborach startował z komitetu obecnego burmistrza, Pawła Łysańczuka. Pracuje jako kierownik obiektów sportowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.