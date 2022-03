Tajne symbole na ogrodzeniu. Mieszkańcy podejrzewają kto może je zostawiać

W ten sposób złodzieje mogą „naznaczać” wytypowane do rabunku mieszkania. Używają do tego tajnych symboli. Na przykład krzyżyk oznacza, że istnieje plan włamania. Diament to z kolei niezamieszkały dom. Trójkąt wskazuje, że w domu mieszka samotna kobieta, a zygzakiem zaznacza się obecność psa na posesji.

– Zwracajcie uwagę na obce osoby kręcące się po osiedlach, na dziwnie zaparkowane samochody, czy kurierów z paczką pod niewłaściwy adres – apeluje pani Iza. Dziwne oznaczenie na ogrodzeniu zauważył w niedzielę jej mąż. – Nie wiem przez jaki czas to było u nas. Ale ja to zauważyłem w niedzielę i zawiadomiłem policję – przyznaje mieszkaniec osiedla Sielczyk.

Zrobił to również dlatego, że niedawno w sąsiedztwie doszło do włamania. – Dla większości ludzi te znaczki to bazgroły. Ale uczuliłem sąsiadów, by sprawdzili pod tym kątem swoje posesje. Mamy chore czasy, wszystkiego można się spodziewać – stwierdza nasz rozmówca.

Poza tym, mężczyzna zauważył coś jeszcze. – Od jakiegoś czasu dziwne samochody kręciły się po okolicy. Lepiej zachować czujność – uważa mieszkaniec. W jego ocenie, potencjalni złodzieje mogli obserwować okolicę, zanim oznaczyli jego dom. – Zmyłem te znaki. Mam nadzieję, że to podziałało odstraszająco – dodaje mężczyzna.

Policja była na miejscu. – Dyżurny bialskiej komendy otrzymał zgłoszenie od mieszkańca, który podejrzewał, że jego dom został wytypowany do kradzieży z włamaniem – mówi komisarz Barbara Salczyńska–Pyrchla, rzeczniczka bialskiej policji. – Z relacji mężczyzny wynikało, że na ogrodzeniu posesji pojawiły się „znaczki”, których wcześniej nie widział. Skierowani na miejsce policjanci nie potwierdzili, aby naniesione znaki miały związek z próbą popełnienia przestępstwa – zaznacza jednak rzeczniczka.

Nie zmienia to faktu, że policja każdy taki sygnał sprawdza. – Policjanci z prewencji podczas codziennych służb dbają o bezpieczeństwo oraz mienie mieszkańców. Zagadnienia dotyczące kradzieży czy też włamań znajdują się w szczególnym zainteresowaniu funkcjonariuszy pionu kryminalnego – podkreśla Salczyńska-Pyrchla.

W tym miesiącu, policja otrzymała jedno zgłoszenie dotyczące kradzieży z włamaniem do domu w Białej Podlaskiej.