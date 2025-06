Tragiczny wypadek. "Motocyklista jechał brawurowo"

Grom Różaniec podziękował swojej legendzie. Wyniki zamojskiej klasy okręgowej

Grom Różaniec w ostatniej kolejce przegrał u siebie 2:4 z Pogonią 96 Łaszczówka i w nadchodzącym tygodniu czeka go walka w barażach o awans do czwartej ligi. Drużyna do tych meczów podejdzie już bez Arkadiusza Kwiatkowskiego, który w sobotę oficjalnie zakończył swoją piłkarską karierę stając się klubową legendą