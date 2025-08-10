Utonął 21 latek

Do zdarzenia doszło wczoraj po południu na terenie wyrobiska żwirowni w gm. Leśna Podlaska. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna wspólnie z grupą osób przebywał na terenie „dzikiego kąpieliska” w żwirowni. W pewnym momencie zaczął tonąć. Wówczas na pomoc pospieszył mu 15-letni kolega, który próbował wyciągnąć go z wody. Jednak nie udało mu się wydostać 21-latka.

Na miejsce wezwane zostały służby. Strażacy odnaleźli mężczyznę i wydobyli go na brzeg. Pomimo prowadzonej reanimacji nie udało się przywrócić jego funkcji życiowych. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon. Decyzją prokuratora ciało zostało zabezpieczone do dalszych badań.

Wyjaśniamy dokładny przebieg zdarzenia i apelujemy o rozsądek i ostrożność podczas wypoczynku nad wodą.