Żeby kursantowi było lepiej zdawać na prawko. Będzie remont placu przy WORD

Umowa została już podpisana. Pracami, które ruszą 1 września, zajmie się bialska firma Tre-Drom.

- To będzie największa inwestycja w historii bialskiego WORD. Powstanie nowa nawierzchnia niemal na całym terenie placu. To zwiększy komfort zdawania egzaminów i pozwoli w pełni dostosować się do nowych wymagań ustawowych - tłumaczy Wojciech Babicz, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej.

Poza tym wymieniona zostanie podbudowa, przebudowane zostaną też istniejące sieci oraz powstanie nowy system odwodnienia placu- podkreśla Babicz. Wszystko po to, by dostosować się do wchodzących od 2026 roku nowych przepisów. – W bialskim ośrodku będą mogły odbywać się egzaminy praktyczne na nowych zasadach w zakresie kategorii C+E - dodaje dyrektor.

Jednocześnie przyznaje, że w czasie remontu egzaminy teoretyczne na wszystkie kategorie prawa jazdy odbywać się będą bez zakłóceń.

- Natomiast egzaminy praktyczne na kategorię B oraz B1 będą przeprowadzane tymczasowo na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza. A na pozostałe kategorie, czyli AM, A, A1, A2, T, B96, B+E, C, C+E, D przeprowadzanie egzaminów praktycznych w czasie trwania remontu zostaje wstrzymane- dodaje Babicz.

W październiku wszystko ma być już gotowe. 22 sierpnia o godz. 14 w WORD ma się odbyć spotkanie informacyjne w tej sprawie dla właścicieli ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów jazdy.

Przebudowa placu będzie kosztować ponad 2 miliony złotych.