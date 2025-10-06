Dwoje pijanych w range roverze. Oboje ciężko ranni trafili do szpitala

Do wypadku w Radzięcinie (gm. Frampol) w weekend. Policja otrzymała informację o zdarzeniu wcześnie rano w sobotę, 4 października.

Patrol wysłany na miejsce ustalił, że kierująca autem 40-letnia kobieta straciła panowanie nad pojazdem na zakręcie. Samochód wypadł z drogi na pobocze i z impetem uderzył w rosnące u podnóża skarpy drzewo.

Kobieta nie jechała sama. Podróżował z nią również 25-letni pasażer. jak się okazało, oboije byli nietrzeźwi.

- Kierująca, jak wykazało przeprowadzone przez mundurowych badanie miała w organizmie ponad 1 promil alkoholu, natomiast jej pasażer ponad 0,5 promila. Z poważnymi obrażeniami zostali przetransportowani do szpitali- informuje st. asp. Joanna Klimek, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju.