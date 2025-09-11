Kolejny dron znaleziony w miejscowości Przymiarki, pow. biłgorajski. To już 10 rosyjski bezzałogowiec

Na nasz telefon alarmowy wpłynął sygnał o kolejnym dronie znalezionym w naszym regionie. Tym razem bezzałogowca odkryto w miejscowości Przymiarki, gmina Księżopol, powiat biłgorajski. – Rolnik znalazł go wcześniej, ale prace w gospodarstwie były ważniejsze – informuje nas czytelnik. O znalezisku gospodarz powiadomił służby kilka godzin temu. Trwa zabezpieczanie terenu

Jest to już 10 dron odnaleziony w naszym regionie. Pozostałe zlokalizowano w miejscowościach: Czosnówka (pow. bialski), Cześniki (pow. zamojski), Wyryki-Wola (pow. włodawski), Krzywowierzba-Kolonia (pow. parczewski), Wohyń (pow. radzyński), Wielki Łan (pow. włodawski), Zabłocie-Kolonia (pow. bialski), Wyhalew (pow. parczewski), Bychawka Trzecia (pow. lubelski).

Sprawą rosyjskich dronów zajmuje się 8. Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie, przy współpracy zespołów z Lublina i Zamościa. Jak podkreślają prokuratorzy, w żadnym z ujawnionych dronów nie odnaleziono materiałów wybuchowych. Oględziny prowadzone są przy wsparciu Żandarmerii Wojskowej, Policji, pirotechników, Straży Pożarnej.