Nie przejdziesz i nie przejedziesz. Most na leśnej drodze zamknięty na miesiąc

Chodzi o drewnianą przeprawę nad rzeką Sopot w leśnictwie Fryszarka. Most ma być wyłączony z użytkowania od 20 sierpnia. I tak pozostanie najpewniej do końca września.

"Most będzie wyłączony z użytkowania ze względu na prowadzone prace remontowe, mające na celu poprawę jego stanu technicznego i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników" - przekazało we wtorek w komunikacie Nadleśnictwo Józefów.

Warto dodać, że most ten znajduje się na końcu tzw. Gościńca Fryszarskiego. To leśna droga, którą z Józefowa można dojechać m.in. do Osuch. Sama Fryszarka to natomiast dawna osada położona w Puszczy Solskiej. Jej nazwa pochodzi od "fryszerki" czyli pieca, w którym prowadzono proces świeżenia surówki, polegający na usuwaniu domieszek z rudy poprzez jej utlenianie.

"Prosimy o uwzględnienie utrudnień podczas planowania wycieczek pieszych, rowerowych oraz przejazdów w tej części lasu" - apeluje nadleśnictwo.

A odpowiadając na pytania zainteresowanych dodaje, że najbliższa przeprawa przez Sopot możliwa pozostanie w miejscowości Hamernia.