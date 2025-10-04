Wychowawca obozu sportowego z zarzutami przestępstw seksualnych. Trafił do aresztu

Prokuratura Rejonowa w Biłgoraju prowadzi śledztwo przeciwko jednemu z wychowawców obozu sportowego, który usłyszał zarzuty dotyczące przestępstw o charakterze seksualnym. Do zdarzeń miało dojść w 2024 roku podczas obozu organizowanego w powiecie biłgorajskim przez klub sportowy z Krakowa.
O postępowaniu poinformował w piątek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu, Rafał Kawalec. Jak przekazał, śledczy zabezpieczyli ślady do badań genetycznych, przesłuchali świadków oraz małoletnie osoby pokrzywdzone – z udziałem biegłego psychologa.
– Zebrane dowody pozwoliły na przedstawienie jednemu z wychowawców zarzutów z katalogu przestępstw skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności – przekazał prokurator Kawalec.
Podejrzany nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia.
Na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy w Biłgoraju zastosował wobec mężczyzny trzymiesięczny areszt. W uzasadnieniu decyzji sąd wskazał, że „zebrany materiał dowodowy w dużym stopniu uprawdopodobnił fakt popełnienia przestępstw”.
Ze względu na dobro małoletnich ofiar prokuratura nie udziela szerszych informacji.
(Źródło: PAP)