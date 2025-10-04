Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. sobota, 4 października 2025 r.
Serwisy tematyczne
Złota Setka

Biłgoraj

Dzisiaj
8:16
Strona główna » Biłgoraj

Wychowawca obozu sportowego z zarzutami przestępstw seksualnych. Trafił do aresztu

Autor: Zdjęcie autora oprac. IC
Udostępnij A A
(fot. pixabay.com)

Prokuratura Rejonowa w Biłgoraju prowadzi śledztwo przeciwko jednemu z wychowawców obozu sportowego, który usłyszał zarzuty dotyczące przestępstw o charakterze seksualnym. Do zdarzeń miało dojść w 2024 roku podczas obozu organizowanego w powiecie biłgorajskim przez klub sportowy z Krakowa.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

O postępowaniu poinformował w piątek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu, Rafał Kawalec. Jak przekazał, śledczy zabezpieczyli ślady do badań genetycznych, przesłuchali świadków oraz małoletnie osoby pokrzywdzone – z udziałem biegłego psychologa.

– Zebrane dowody pozwoliły na przedstawienie jednemu z wychowawców zarzutów z katalogu przestępstw skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności – przekazał prokurator Kawalec.

Podejrzany nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia.

Na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy w Biłgoraju zastosował wobec mężczyzny trzymiesięczny areszt. W uzasadnieniu decyzji sąd wskazał, że „zebrany materiał dowodowy w dużym stopniu uprawdopodobnił fakt popełnienia przestępstw”.

Ze względu na dobro małoletnich ofiar prokuratura nie udziela szerszych informacji.

(Źródło: PAP)

Zarzuty i areszt dla wuefisty. Chodzi o „przestępstwo przeciwko wolności seksualnej”

Zarzuty i areszt dla wuefisty. Chodzi o „przestępstwo przeciwko wolności seksualnej”

Wuefista oskarżony za to, co zrobił uczennicy. Przyznał się i wyraził żal

Wuefista oskarżony za to, co zrobił uczennicy. Przyznał się i wyraził żal

Pracował z dziećmi skrywając brudny sekret. Szok w Spiczynie
skandal

Pracował z dziećmi skrywając brudny sekret. Szok w Spiczynie

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
areszt molestowanie Prokuratura Okręgowa w Zamościu molestowanie seksualne

Pozostałe informacje

Wieczorny capstrzyk w Lublinie
galeria

19 LBZ świętuje w Lublinie i Woli Gułowskiej

Trwają obchody święta 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej. W piątek na placu Litewskim w Lublinie wojskowi przeprowadzili wieczorny capstrzyk, a w niedzielę uroczystości przeniosą się do Woli Gułowskiej.
Wychowawca obozu sportowego z zarzutami przestępstw seksualnych. Trafił do aresztu

Wychowawca obozu sportowego z zarzutami przestępstw seksualnych. Trafił do aresztu

Prokuratura Rejonowa w Biłgoraju prowadzi śledztwo przeciwko jednemu z wychowawców obozu sportowego, który usłyszał zarzuty dotyczące przestępstw o charakterze seksualnym. Do zdarzeń miało dojść w 2024 roku podczas obozu organizowanego w powiecie biłgorajskim przez klub sportowy z Krakowa.
Po wygranej w meczu derbowym piłkarze Padwy staną przed kolejnym wyzwaniem - walką z liderem Grunwaldem Poznań

Padwa Zamość kontra lider tabeli z Poznania

W czwartej kolejce KPR Padwa Zamość podejmie lidera ENEA WKS Grunwald Poznań. Pierwszy gwizdek w sobotę o godzinie 19.
Recydywista za kierownicą. Tym razem skończyło się mandatem w wysokości 4 tys.zł

Recydywista za kierownicą. Tym razem skończyło się mandatem w wysokości 4 tys.zł

Policjanci z tomaszowskiej drogówki zatrzymali młodego kierowcę, który na ul. Majdańskiej w Tomaszowie Lubelskim jechał zdecydowanie za szybko. 25-latek rozpędził swoje Audi do 115 km/h w obszarze zabudowanym.
Bryan Griffin zdobył 11 pkt

PGE Start Lublin rozpoczął sezon od wysokiej porażki w Warszawie

Niespełna tydzień wcześniej w tej samej hali PGE Start Lublin wywalczył pierwszy Peako S.A. Superpuchar Polski im. Adama Wójcika. W piątkowy wieczór podopieczni Wojciecha Kamińskiego skutecznie zatarli dobre wrażenie z tamtego turnieju i pozwolili Legii Warszawa, aby ich rozgromiła aż 68:90.
Nietrzeźwy senior za kierownicą. Okazało się że ma zakaz prowadzenia pojazdów

Nietrzeźwy senior za kierownicą. Okazało się że ma zakaz prowadzenia pojazdów

77-letni mieszkaniec powiatu bialskiego odpowie przed sądem za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości. Senior prowadził Audi A6 bez włączonych świateł i pasów bezpieczeństwa, mając w organizmie ponad promil alkoholu. Jakby tego było mało – posiadał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów.
Remont Podwala. Zmiana czasowej organizacji ruchu

Remont Podwala. Zmiana czasowej organizacji ruchu

4 i 6 października zmieniona zostanie organizacja ruchu na ulicy Podwale. Powodem są planowane roboty bitumiczne, polegające na wykonaniu warstwy ścieralnej na całej długości ulicy.
Uniwersytet Medyczny w Lublinie zainaugurował nowy rok akademicki. „Medycyna to nie zawód – to powołanie”
ZDJĘCIA
galeria

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zainaugurował nowy rok akademicki. „Medycyna to nie zawód – to powołanie”

Blisko 2000 nowych studentów rozpoczęło dziś naukę na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. W sumie w murach uczelni kształcić się będzie około 7 tysięcy osób, zarówno polsko, jak i anglojęzycznych. Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego władze uczelni podkreślały, że medycyna to nie tylko zawód, ale przede wszystkim misja i służba drugiemu człowiekowi.
Do sprawności fizycznej przez zabawę
galeria

Do sprawności fizycznej przez zabawę

Turniej sportowo-rekreacyjny dla dzieci odbył się w piątkowe przedpołudnie w Hali Globus.

Pszczoły, miód i spotkania — Kraśnik zaprasza na wielkie święto pszczelarzy
NASZ PATRONAT

Pszczoły, miód i spotkania — Kraśnik zaprasza na wielkie święto pszczelarzy

Kraśnik stanie się w niedzielę, 5 października, stolicą Lubelszczyzny… pszczelarską! W Centrum Kultury i Promocji przy Al. Niepodległości 44 odbędą się 44. Wojewódzkie Kraśnickie Spotkania Pszczelarzy.
Radni Żuka chcą nocnej prohibicji

Radni Żuka chcą nocnej prohibicji

Zaledwie tydzień temu większość przepytywanych przez nas miejskich "rajców" kluczyła w sprawie ewentualnej nocnej prohibicji. Dziś klub radnych prezydenta Krzysztofa Żuka poinformował o złożeniu w tej sprawie projektu uchwały.

Prawie siedem tysięcy widzów obejrzało mecz Dynamo Kijów - Crystal Palace
ZDJĘCIA KIBICÓW
galeria

Prawie siedem tysięcy widzów obejrzało mecz Dynamo Kijów - Crystal Palace

Mecz Dynamo Kijów - Crystal Palace w ramach pierwszej kolejki Ligi Konferencji został rozegrany w czwartek na Motor Lublin Arenie. Spotkanie może nie przyciągnęło na stadion tłumów, ale wynik i tak był całkiem niezły. W sumie zawody obejrzało dokładnie 6839 osób. Sprawdźcie nasze zdjęcia z trybun.
Nowe przepisy dla Ukraińców w Polsce 2025: Kompletny przewodnik po pobycie, pracy

Nowe przepisy dla Ukraińców w Polsce 2025: Kompletny przewodnik po pobycie, pracy

Rok 2025 przynosi istotne zmiany w przepisach regulujących status prawny i warunki zatrudnienia obywateli Ukrainy w Polsce. Dla setek tysięcy osób, które związały swoją przyszłość z naszym regionem, oznacza to konieczność dopełnienia nowych formalności. W tym przewodniku Dziennik Wschodni wyjaśnia kluczowe zmiany dotyczące kart pobytu, podatków i wymogów finansowych, aby pomóc przejść przez ten proces bez zbędnego stresu.
Inwestycja warta ponad 5,5 mln zł ma usprawnić odprawy, zwiększyć przepustowość i wzmocnić handel między Polską, Unią Europejską a Ukrainą

Koniec kolejek tirów? Terminal w Okopach ma odciążyć drogę krajową nr 12

Dwie płyty odpraw, blisko 900 miejsc postojowych i nowe drogi dojazdowe – tak ma wyglądać terminal, który ma odmienić codzienność kierowców i mieszkańców przygranicznych miejscowości. Inwestycja ma skrócić czas odpraw i zlikwidować uciążliwe zatory na trasie Dorohusk–Chełm.
Kierowcy, uwaga! Zwężenia i objazdy na dwóch ulicach Lublina. Powód? Prace ciepłownicze

Kierowcy, uwaga! Zwężenia i objazdy na dwóch ulicach Lublina. Powód? Prace ciepłownicze

Kierowcy i piesi muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu w dwóch rejonach Lublina. Wszystko przez prace związane z rozbudową sieci ciepłowniczej i wykonywaniem nowych przyłączy – poinformowało Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.

Najnowsze
Wieczorny capstrzyk w Lublinie
galeria

08:58 19 LBZ świętuje w Lublinie i Woli Gułowskiej

08:16

Wychowawca obozu sportowego z zarzutami przestępstw seksualnych. Trafił do aresztu

08:06

Padwa Zamość kontra lider tabeli z Poznania

07:11

Recydywista za kierownicą. Tym razem skończyło się mandatem w wysokości 4 tys.zł

23:30

PGE Start Lublin rozpoczął sezon od wysokiej porażki w Warszawie

19:23

Nietrzeźwy senior za kierownicą. Okazało się że ma zakaz prowadzenia pojazdów

18:42

Remont Podwala. Zmiana czasowej organizacji ruchu

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Wieczorny capstrzyk w Lublinie
galeria

19 LBZ świętuje w Lublinie i Woli Gułowskiej

Wychowawca obozu sportowego z zarzutami przestępstw seksualnych. Trafił do aresztu

Wychowawca obozu sportowego z zarzutami przestępstw seksualnych. Trafił do aresztu

Po wygranej w meczu derbowym piłkarze Padwy staną przed kolejnym wyzwaniem - walką z liderem Grunwaldem Poznań

Padwa Zamość kontra lider tabeli z Poznania

Recydywista za kierownicą. Tym razem skończyło się mandatem w wysokości 4 tys.zł

Recydywista za kierownicą. Tym razem skończyło się mandatem w wysokości 4 tys.zł

Bryan Griffin zdobył 11 pkt

PGE Start Lublin rozpoczął sezon od wysokiej porażki w Warszawie

Nietrzeźwy senior za kierownicą. Okazało się że ma zakaz prowadzenia pojazdów

Nietrzeźwy senior za kierownicą. Okazało się że ma zakaz prowadzenia pojazdów

Wieczorny capstrzyk w Lublinie
galeria

19 LBZ świętuje w Lublinie i Woli Gułowskiej

Wychowawca obozu sportowego z zarzutami przestępstw seksualnych. Trafił do aresztu

Wychowawca obozu sportowego z zarzutami przestępstw seksualnych. Trafił do aresztu

Po wygranej w meczu derbowym piłkarze Padwy staną przed kolejnym wyzwaniem - walką z liderem Grunwaldem Poznań

Padwa Zamość kontra lider tabeli z Poznania

Recydywista za kierownicą. Tym razem skończyło się mandatem w wysokości 4 tys.zł

Recydywista za kierownicą. Tym razem skończyło się mandatem w wysokości 4 tys.zł

Bryan Griffin zdobył 11 pkt

PGE Start Lublin rozpoczął sezon od wysokiej porażki w Warszawie

Nietrzeźwy senior za kierownicą. Okazało się że ma zakaz prowadzenia pojazdów

Nietrzeźwy senior za kierownicą. Okazało się że ma zakaz prowadzenia pojazdów

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend
film

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend

Najwięksi z Lubelszczyzny nagrodzeni. Znamy zwycięzców „Złotej Setki”
galeria
film

Najwięksi z Lubelszczyzny nagrodzeni. Znamy zwycięzców „Złotej Setki”

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny
film

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny

Serial The Paper
galeria
film

The Paper: Nowy serial od twórców amerykańskiego The Office (wideo)

Jacek Braciak w serialu Glina. Nowy Rozdział
film

Glina. Nowy Rozdział: Premiera za dwa tygodnie. Zwiastun juz teraz (wideo)

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  
galeria
film

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend
PROGNOZA POGODY

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend

film
Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny
film
wideo

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  
galeria
film
ZDJĘCIA I WIDEO

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  

Podczas sesji rady miasta i gminy w Końskowoli mieszkańcy ostro sprzeciwili się farmie wiatrowej
galeria
film
zdjęcia, wideo

Końskowola: Emocje na sesji. Wiatrakowa uchwała odrzucona

Jakub Kępa: Nic nie musimy
film

Jakub Kępa: Nic nie musimy

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest
film

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”
film
WTOREK NA DZIELNI

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment
film

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie
film
Dzień Wschodzi

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje
galeria
pilne

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje

Foto
Uniwersytet Medyczny w Lublinie zainaugurował nowy rok akademicki. „Medycyna to nie zawód – to powołanie”
ZDJĘCIA

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zainaugurował nowy rok akademicki. „Medycyna to nie zawód – to powołanie”

galeria
100 lat to za mało. Unia świętuje jubileusz
galeria

100 lat to za mało. Unia świętuje jubileusz

Podczas uroczystego otwarcia ogrodu sensoryczno-naukowego była część oficjalna z programem artystycznym, została symbolicznie przecięta wstęga, a później zaproszeni goście wraz z uczniami sadzili nowe rośliny
galeria
Zamość

Ogród pełen doświadczeń oficjalnie otwarty. Można go poznawać wszystkimi zmysłami

Mruczki na medal. Koty z lubelskiego schroniska szukają dobrych ludzi i domów
ZDJĘCIA

Mruczki na medal. Koty z lubelskiego schroniska szukają dobrych ludzi i domów

Atmosfera na trybunach ciągle znakomita, ale Motor wywalczył tylko punkt
galeria
ZDJĘCIA KIBICÓW

Atmosfera na trybunach ciągle znakomita, ale Motor wywalczył tylko punkt

Zabawne memy na Dzień Chłopaka. Takie życzenia zapamięta każdy
galeria

Zabawne memy na Dzień Chłopaka. Takie życzenia zapamięta każdy

Bartłomiej Kseniak zawodnik KS SNAJPER (z tarczą) - zwycięzca w dwóch kategoriach pistoletowych.
galeria

Celowali patriotycznie. Memoriał Strzelecki Żołnierzy i Powstańców

Marzą o tym, by być radcami prawnymi. Przed nimi pierwszy egzamin
galeria
ZDJĘCIA

Marzą o tym, by być radcami prawnymi. Przed nimi pierwszy egzamin

Już po licencjacie. Kolejne czepkowanie w AZ i pierwsze umowy o pracę
galeria
ZDJĘCIA

Już po licencjacie. Kolejne czepkowanie w AZ i pierwsze umowy o pracę

Cztery nowe karetki dla pogotowia. Ponad 2,5 mln zł na bezpieczeństwo mieszkańców
galeria
ZDJĘCIA

Cztery nowe karetki dla pogotowia. Ponad 2,5 mln zł na bezpieczeństwo mieszkańców

XVII-wieczne domy, kafle i przedmioty codziennego użytku odkryte na Podzamczu
galeria
ZDJĘCIA

XVII-wieczne domy, kafle i przedmioty codziennego użytku odkryte na Podzamczu