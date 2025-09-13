Afgańczyk od Łukaszenki odpowie za agresję na granicy

Wspólne działania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie i Żandarmerii Wojskowej, przy wsparciu policji, doprowadziły do zatrzymania poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania obywatela Afganistanu. Agresywny mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące.
Zatrzymany mężczyzna jest podejrzewany o wielokrotne strzelanie z procy metalowymi kulkami i rzucanie kamieniami z terenu Republiki Białorusi do żołnierzy 1 Warszawskiej Brygady Pancernej w Warszawie-Wesołej. Żołnierze, którzy pełnili służbę w maju 2024 r. w rejonie przygranicznym, w wyniku tych działań, doznali obrażeń ciała.
Postępowanie przeciwko zatrzymanemu obywatelowi Afganistanu, prowadzone jest przez Żandarmerię Wojskową, pod nadzorem Wydziału do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Wobec podejrzanego Sąd Rejonowy w Białymstoku, na wniosek prokuratora zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.