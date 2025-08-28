Bezpieczeństwo zaczyna się w szkole. Lubelszczyzna stawia na klasy mundurowe

W siedzibie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie zawarto porozumienia, które otwierają przed młodymi ludźmi nowe możliwości. Dokumenty podpisali przedstawiciele Straży Granicznej, Policji oraz dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, w których uruchomiono klasy mundurowe.

Straż Graniczną reprezentował gen. bryg. SG Jacek Szcząchor, komendant NOSG, natomiast Policję – komendanci dziesięciu jednostek z województwa lubelskiego, m.in. z Chełma, Lublina, Zamościa, Hrubieszowa czy Kraśnika.

Na Lubelszczyźnie powstało 11 oddziałów o profilu mundurowym, do których uczęszcza już ponad 200 uczniów. Nowy kierunek edukacyjny nie tylko popularyzuje zawody związane z obronnością i bezpieczeństwem, ale też pozwala młodzieży zdobywać praktyczne doświadczenie. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z funkcjonariuszami uczniowie mogą lepiej poznać specyfikę pracy w służbach – a w przyszłości dołączyć do ich szeregów.

Jak podkreślają sygnatariusze porozumienia, to inwestycja w przyszłość regionu i bezpieczeństwo kraju. Młodzież, która dziś zakłada szkolny mundur, już jutro może stanąć na straży granic, porządku publicznego czy bezpieczeństwa lokalnych społeczności.