Brukowany triumf w sercu Chełma – Zanetti wygrywa 2. etap Tour de Pologne Women

Peleton 3. Tour de Pologne Women przyjechał w czwartek do Chełma, który po raz kolejny stał się areną sportowych emocji najwyższej rangi. Zawodniczki miały do pokonania niespełna 100 kilometrów po drogach województwa lubelskiego, z Lotną Premią LOTTO w Gminie Chełm i spektakularnym finałem w zabytkowym centrum miasta.

Od samego startu tempo było wysokie. Pierwsza na odważny atak zdecydowała się Belgijka Cleo Kiekens, której przewaga sięgnęła minuty, lecz została szybko zlikwidowana. W kolejnych kilometrach akcje podejmowały m.in. Sabrina Stuliens i Babette van der Wolf, jednak peleton pilnował sytuacji. Na Lotnej Premii najszybsza była liderka klasyfikacji najaktywniejszych – Chiara Consonni.

Decydujące wydarzenia rozegrały się na ostatnich 20 kilometrach. Francesca Pellegrini z UAE Team ADQ odważnie oderwała się od grupy i zbudowała 40-sekundową przewagę, ale w końcówce peleton dopadł ją tuż przed wjazdem na brukowany podjazd w Chełmie. Tam rozpoczął się finałowy bój, z którego zwycięsko wyszła Zanetti.

– Cieszymy się, że Chełm kolejny raz został wybrany jako gospodarz tak prestiżowego wydarzenia sportowego. Decyzja o włączeniu naszego miasta do trasy Tour de Pologne Women to dla nas nie tylko wyróżnienie, ale również okazja do promocji Chełma jako miejsca przyjaznego sportowi i otwartego na wielkie wyzwania – podkreślił Jakub Banaszek, Prezydent Miasta Chełm.

Tour de Pologne Women w Chełmie pokazał, że sportowe emocje w sercu miasta potrafią przyciągnąć zarówno fanów kolarstwa, jak i mieszkańców spragnionych widowisk na najwyższym poziomie.