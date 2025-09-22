Chełm głosuje rekordowo, ale nie bez kontrowersji. Budżet Obywatelski 2026 pod lupą

Od 8 do 12 września chełmianie decydowali, na co zostaną przeznaczone środki w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2026 rok. Jeszcze nigdy mieszkańcy nie mieli do wyboru aż 79 projektów, co sprawia, że pod tym względem jest to edycja rekordowa. Nie inaczej było z zaangażowaniem.

– Frekwencja rekordowa, to pokazuje, że Budżet Obywatelski cieszy się Państwa zaufaniem i jest bardzo potrzebny w naszym mieście – podkreśla prezydent Chełma, Jakub Banaszek.

Najwięcej głosów zdobyła budowa zielonego parkingu przy ul. Jedność (1508 głosów, koszt 560 tys. zł). Na drugim miejscu uplasował się jednak projekt, który wywołał gorącą dyskusję: zakup samochodu dla Straży Miejskiej (1418 głosów, 250 tys. zł).

Część mieszkańców twierdzi, że tego typu inwestycja nie powinna być finansowana z budżetu obywatelskiego. W sieci pojawiły się oskarżenia o manipulację wynikami. – Nigdy nie uwierzę w to, że tylu mieszkańców zagłosowało na nowy samochód dla Straży Miejskiej – napisał na facebookowym profilu miasta pan Robert.

Prezydent Banaszek odpowiada krótko: – Myślę, że tu działał inny mechanizm. Lobbing + zachęcanie znajomych.

Wśród projektów ogólnomiejskich znalazły się m.in. rozbudowa zasobów Chełmskiej Biblioteki Publicznej, oznakowanie dróg rowerowych, organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka czy cykl sąsiedzkich imprez „Strefa Miejska: Chełm”.

Mieszkańcy poszczególnych osiedli postawili na chodniki, place zabaw, mini boiska oraz skwery. Najdroższymi inwestycjami będą rozbudowa placu zabaw o park linowy przy ul. Makowej i budowa Kompleksowego Centrum Rozrywki na os. Dyrekcja Dolna – oba przedsięwzięcia pochłoną po 196 tys. zł. W ramach tzw. zielonego budżetu wybrano projekt rodzinnego skweru zabawy i rekreacji przy ul. Jedność (280 tys. zł).

Dla porównania: rok temu mieszkańcy wybierali spośród 40 projektów, dwa lata temu – z 41. Tegoroczna edycja, z 79 dopuszczonymi propozycjami, bije więc wszystkie dotychczasowe rekordy. 20 975 głosów oddanych w pięć dni pokazuje, że chełmianie coraz chętniej biorą sprawy miasta w swoje ręce.