Chełm obchodzi 260. rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej

W programie przewidziano liczne msze święte, nabożeństwa i wydarzenia towarzyszące, które zgromadzą wiernych z całego regionu.

Niedziela, 7 września

O godz. 16 nastąpi powitanie pielgrzymów, a o 18 odprawiona zostanie uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem bp. Adama Baba.

Tego dnia szczególnie upamiętniony zostanie jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. Jerzego Gardy, ks. Józefa Piłata i ks. Tomasza Roszkowskiego. Po mszy zaplanowano koncert chóralny, a wieczorem różaniec, Apel Maryjny i Drogę Krzyżową. Kulminacją pierwszego dnia będzie Pasterka Maryjna o północy, po której odbędzie się modlitwa różańcowa i procesja z lampionami.

Poniedziałek, 8 września

Od rana sprawowane będą msze święte, w tym o godz. 9.00 pod przewodnictwem bp. Mieczysława Cisło – z błogosławieństwem dla dzieci i matek oczekujących potomstwa. Najważniejszym punktem dnia będzie suma odpustowa o godz. 11.30, której przewodniczyć będzie kard. Grzegorz Ryś, w asyście arcybiskupów i biskupów. W jej trakcie wierni złożą akty osobistego oddania się Matce Bożej, a do sanktuarium wniesione zostanie jubileuszowe berło – dar wiernych.

Po południu zaplanowano mszę z błogosławieństwem plecaków i przyborów szkolnych (bp Józef Wróbel), a o godz. 18 dziękczynną Eucharystię za dar całych uroczystości. Organizatorzy proszą uczestników, by na msze o godz. 9, 11.30, 16 i 18 przynieśli róże, które zostaną pobłogosławione.

Oktawa odpustu

Świętowanie będzie kontynuowane. Każdy dzień zostanie dedykowany innym grupom – m.in. młodzieży, nauczycielom, seniorom, rodzinom czy motocyklistom.

Zakończenie obchodów

Uroczystości zakończą się w poniedziałek, 15 września, dokładnie w rocznicę koronacji cudownego obrazu. O godz. 18 Eucharystii przewodniczyć będzie bp Józef Wróbel. Tego dnia jubileuszowe berło zostanie uroczyście zawieszone przy obrazie Matki Bożej, a wierni złożą swoje wota i świadectwa łask.

Tegoroczne uroczystości w Chełmie łączą wymiar historyczny z duchowym, przypominając o wielowiekowej tradycji kultu Matki Bożej Chełmskiej.