Chełm świeci przykładem – nagroda zamieniona w pomoc potrzebującym

Drugie miejsce w konkursie „Świeć się z Energą” przyniosło Chełmowi 10 tys. zł na cele charytatywne. Pieniądze zamieniono w sprzęt AGD, który trafił do rodzin i placówek potrzebujących wsparcia.
Miasto Chełm udowodniło, że potrafi błyszczeć nie tylko świątecznymi iluminacjami, ale także wielkim sercem mieszkańców. W ogólnopolskiej rywalizacji o tytuł Świetlnej Stolicy Polski miasto wywalczyło drugą lokatę, a wraz z nią – 10 tys. zł przeznaczone na wsparcie lokalnych potrzebujących.
Nagroda została w pełni wykorzystana na zakup lodówek, pralek i mniejszego sprzętu gospodarstwa domowego, które trafiły do podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. To nie tylko praktyczne wsparcie, ale i sygnał, że wspólne działania mogą odmienić czyjeś codzienne życie.
– Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy zaangażowali się w akcję. To dzięki Wam możemy dziś pomóc tylu osobom – podkreślają przedstawiciele miasta.