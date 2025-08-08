Chełm z rekordową inwestycją drogową. Umowa na Fabryczną i Przemysłową podpisana

W czwartek, 7 sierpnia, w chełmskiej delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego podpisano umowę na realizację jednej z największych inwestycji drogowych w historii Chełma. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski i prezydent miasta Jakub Banaszek przypieczętowali porozumienie, które zapewnia miastu ponad 20 milionów złotych rządowego wsparcia. Pozostałe środki – blisko 12 milionów zł – zabezpieczył samorząd przy jednogłośnym poparciu Rady Miasta.

Nowe oblicze zyskają niemal 3 kilometry dróg. Projekt obejmuje budowę chodników, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych, oświetlenia ulicznego oraz pełnej kanalizacji. Jak podkreślają władze miasta, inwestycja nie tylko poprawi bezpieczeństwo i komfort mieszkańców, ale też otworzy drogę do rozwoju strefy gospodarczej, gdzie kolejne firmy już starają się o pozwolenia na budowę.

– To dobry dzień dla wszystkich mieszkańców Chełma – mówił prezydent Banaszek. – Powstanie nowoczesna infrastruktura, która odmieni wizerunek tej części miasta i przyciągnie nowych inwestorów.

Wojewoda Komorski zaznaczył, że przedsięwzięcie jest przykładem wzorcowego wykorzystania środków rządowych przez samorząd. – Ta inwestycja zwiększy dostępność komunikacyjną, poprawi bezpieczeństwo i podniesie atrakcyjność Chełma – podkreślał.

Projekt początkowo znalazł się na liście rezerwowej RFRD, jednak dzięki oszczędnościom z wiosennych przetargów – wynoszącym w skali województwa 260 milionów złotych – udało się go sfinansować. Prace mają rozpocząć się wkrótce, a zakończyć w ciągu najbliższego roku.

Jednocześnie ogłoszono, że trwa nabór wniosków do kolejnej edycji programu na 2026 rok. Dla województwa lubelskiego zarezerwowano blisko 258 milionów zł na modernizację dróg gminnych i powiatowych.