Dyrektorka bez konkurencji – nowy-stary dyrektor w przedszkolu nr 2

Konkurs na dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 miał być jednym z pięciu postępowań ogłoszonych w tym roku przez chełmski ratusz. To jednak jedyna placówka, do której nie zgłosił się żaden kandydat. Zgodnie z prawem oświatowym w takiej sytuacji organ prowadzący, po konsultacjach z kuratorium oraz radami szkoły i pedagogiczną, może powierzyć stanowisko wybranej osobie.

Wybór padł na Martę Klajnert, która od pięciu lat kieruje „dwójką”. Prezydent Jakub Banaszek w drodze zarządzenia powierzył jej obowiązki dyrektora na okres od 1 września do czasu przeprowadzenia kolejnego konkursu, jednak nie dłużej niż na 10 miesięcy.

W pozostałych czterech konkursach udało się wyłonić nowych dyrektorów. Od września Marta Sadowska obejmie stanowisko w I Liceum Ogólnokształcącym, Beata Tomaszczuk w Szkole Podstawowej nr 8, Dorota Michalska w Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych, a Beata Duda-Kalisio w Szkole Podstawowej nr 6.