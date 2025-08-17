Groził teściowej śmiercią, wyciągnął nóż. Grozi mu 20 lat

Zięć jak z koszmaru. Mężczyzna od blisko roku miał znęcać się psychicznie nad swoją 88-letnią teściową. Gdy był pod wpływem alkoholu, wszczynał awantury, wyzywał seniorkę, utrudniał jej funkcjonowanie, a nawet groził śmiercią. W środę zażądał od kobiety wydania wszystkich pieniędzy, które otrzymała w postaci renty. Gdy się opierała, wyciągnął nóż i zagroził jego użyciem. Przestraszona oddała mu pieniądze, ponad 2 tys. zł. Gdy jej zięć je zabrał, szybko opuścił mieszkanie.

Poszkodowana o wszystkim opowiedziała swojej krewnej, a ta zadzwoniła na policję. Mundurowi w środę zatrzymali 59-letniego mieszkańca powiatu chełmskiego, którego znaleźli w jednym z budynków gospodarczych. W czwartek Sąd Rejonowy w Krasnymstawie na wniosek śledczych zastosował wobec niego tymczasowy areszt. Agresor najbliższe trzy miesiące spędzi za kratkami. Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi mu nawet do 20 lat więzienia.



