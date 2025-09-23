Plaże, promenady i amfiteatr. Glinianki, Żółtańce i Natalin do rewitalizacji

Od kilkunastu lat mieszkańcy Chełma prosili o uporządkowanie i zagospodarowanie Glinianek, jednego z najbardziej rozpoznawalnych, ale i najbardziej zaniedbanych terenów rekreacyjnych w mieście. Dotąd brakowało na to pieniędzy. Teraz – dzięki środkom z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021–2027 – wreszcie uda się zrealizować marzenia mieszkańców.

– Otrzymaliśmy dofinansowanie na rewitalizację Glinianek – powstanie lokalna perełka – ogłosił ostatnio w mediach społecznościowych prezydent Chełma Jakub Banaszek.

>>> 14 umów na 31 mln zł. Marszałek podpisał umowy na unijne dotacje <<<

Rewitalizacja z rozmachem

Projekt, którego liderem jest miasto Chełm, zakłada kompleksowe prace nie tylko nad Gliniankami, ale także nad zbiornikami w Natalinie (gmina Kamień) i w Żółtańcach (gmina Chełm). Koszt całości inwestycji to 12,3 mln zł, z czego miasto zyska największą część środków – 9,32 mln zł.

W Chełmie planowane są m.in. ścieżka rowerowa i piesza wokół zbiornika, plaża piaszczysta i trawiasta, pomosty pływające, boiska do siatkówki i piłki nożnej, zaplecze gastronomiczne, altany i miejsca grillowe, tematyczne place zabaw.

Nie zabraknie także dodatkowego wjazdu od strony ul. Ceramicznej oraz infrastruktury dostosowanej do potrzeb mieszkańców.

Nie tylko Chełm zyska

Na zmianach skorzystają także sąsiednie gminy. W Natalinie powstanie promenada spacerowa z pergolami i ławkami, wieża widokowa, nowe boisko do siatkówki i plażowe wiaty. – Te inwestycje uczynią nasz zalew jeszcze bardziej popularnym i chętnie odwiedzanym – zapewnia wójt Kamienia Dariusz Stocki.

Z kolei w Żółtańcach samorząd planuje wybudować otwarty amfiteatr na 600 osób, bulwary spacerowe, ciąg pieszo-rowerowy i nowoczesny budynek sanitarny. Jak podkreśla wójt gminy Chełm Wiesław Kociuba, to inwestycja, która pozwoli „postawić kropkę nad i” w rozwoju tego miejsca.

Nowe otwarcie dla regionu

Wszystkie trzy projekty wpisują się w szerszą strategię rozwoju turystyki i ochrony dziedzictwa naturalnego w województwie. Marszałek Jarosław Stawiarski, wręczając umowy o dofinansowanie, podkreślił, że największym beneficjentem programu jest właśnie Chełm.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w ciągu najbliższych lat region zyska zupełnie nowe przestrzenie rekreacyjne – miejsca spotkań, wypoczynku i wydarzeń kulturalnych. Chełm i okolice wreszcie mają szansę zagospodarować swoje naturalne atuty i wyjść z cienia większych ośrodków turystycznych.