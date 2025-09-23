Plaże, promenady i amfiteatr. Glinianki, Żółtańce i Natalin do rewitalizacji

Po latach oczekiwań Chełm i okoliczne gminy otrzymały łącznie ponad 12 mln zł na rewitalizację zbiorników wodnych. Największym beneficjentem jest miasto, które na modernizację Glinianek pozyskało aż 9,3 mln zł. To szansa, by miejsce zaniedbane przez dekady stało się jednym z turystycznych symboli regionu.
Od kilkunastu lat mieszkańcy Chełma prosili o uporządkowanie i zagospodarowanie Glinianek, jednego z najbardziej rozpoznawalnych, ale i najbardziej zaniedbanych terenów rekreacyjnych w mieście. Dotąd brakowało na to pieniędzy. Teraz – dzięki środkom z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021–2027 – wreszcie uda się zrealizować marzenia mieszkańców.
– Otrzymaliśmy dofinansowanie na rewitalizację Glinianek – powstanie lokalna perełka – ogłosił ostatnio w mediach społecznościowych prezydent Chełma Jakub Banaszek.
Rewitalizacja z rozmachem
Projekt, którego liderem jest miasto Chełm, zakłada kompleksowe prace nie tylko nad Gliniankami, ale także nad zbiornikami w Natalinie (gmina Kamień) i w Żółtańcach (gmina Chełm). Koszt całości inwestycji to 12,3 mln zł, z czego miasto zyska największą część środków – 9,32 mln zł.
W Chełmie planowane są m.in. ścieżka rowerowa i piesza wokół zbiornika, plaża piaszczysta i trawiasta, pomosty pływające, boiska do siatkówki i piłki nożnej, zaplecze gastronomiczne, altany i miejsca grillowe, tematyczne place zabaw.
Nie zabraknie także dodatkowego wjazdu od strony ul. Ceramicznej oraz infrastruktury dostosowanej do potrzeb mieszkańców.
Nie tylko Chełm zyska
Na zmianach skorzystają także sąsiednie gminy. W Natalinie powstanie promenada spacerowa z pergolami i ławkami, wieża widokowa, nowe boisko do siatkówki i plażowe wiaty. – Te inwestycje uczynią nasz zalew jeszcze bardziej popularnym i chętnie odwiedzanym – zapewnia wójt Kamienia Dariusz Stocki.
Z kolei w Żółtańcach samorząd planuje wybudować otwarty amfiteatr na 600 osób, bulwary spacerowe, ciąg pieszo-rowerowy i nowoczesny budynek sanitarny. Jak podkreśla wójt gminy Chełm Wiesław Kociuba, to inwestycja, która pozwoli „postawić kropkę nad i” w rozwoju tego miejsca.
Nowe otwarcie dla regionu
Wszystkie trzy projekty wpisują się w szerszą strategię rozwoju turystyki i ochrony dziedzictwa naturalnego w województwie. Marszałek Jarosław Stawiarski, wręczając umowy o dofinansowanie, podkreślił, że największym beneficjentem programu jest właśnie Chełm.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w ciągu najbliższych lat region zyska zupełnie nowe przestrzenie rekreacyjne – miejsca spotkań, wypoczynku i wydarzeń kulturalnych. Chełm i okolice wreszcie mają szansę zagospodarować swoje naturalne atuty i wyjść z cienia większych ośrodków turystycznych.