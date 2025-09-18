14 umów na 31 milionów. Marszałek podpisał umowy na unijne dotacje

Ponad 31 mln zł z Unii Europejskiej rozdysponował Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego na projekty warte łącznie aż 44 mln. To pieniądze, które pójdą na dostosowanie do zmian klimatu, zapobieganie powodziom i suszy oraz Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
W ramach dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy wręczono dzisiaj 9 umów na projekty o łącznej wartości ponad 13,2 mln zł i wsparciu z UE w wysokości prawie 11,2 mln zł. Beneficjentami były gminy: Fajsławice, Komarów Osada, Trawniki, Piaski, Tyszowce, Miasto Terespol oraz Kraśnik, a także Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie. Trafiły do nich dofinansowania w wysokości od ok. 414 tys. zł do 3,4 mln zł.
Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie będzie dzięki temu realizować dwa projekty. Pierwszy z nich to przebudowa parkingu przy zabytkowym zespole sakralnym pobernardyńskim. Drugi natomiast ma na celu zapobieganie podtopieniom
budynków wchodzących w skład zabytkowego zespołu klasztornego i suszy zagrażającej terenom zielonym w najbliższym otoczeniu obiektu. Oba są warte łącznie przeszło 2,6 mln zł, a dofinansowaniewynosi prawie 1,75 mln zł.
A np. gmina Trawniki zamierza budowć otwarty zbiornik retencyjnego w miejscowości Biskupice. Wyda na to ok. 870 tys., zaś dofinansowanie sięgnie blisko 731 tys.
„Dzięki realizacji wręczanych dziś 9 umów ponad 50 tys. osób skorzysta ze środków ochrony przeciwpowodziowej, a blisko 74 tys. osób skorzysta ze środków ochrony przed klęskami żywiołowymi związanymi z klimatem. Powierzchnia retencyjna wzrośnie o 12,3 tys. m2, natomiast zielona infrastruktura przystosowana do zmian klimatu o blisko 3,5 ha” - podaje w komunikacie urząd marszałkowski.
Nabór na infrastrulturę edukacyjną w ramach ZIT był skierowany m.in. do jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych, a alokacja wynosiła ponad 26,7 mln zł.
Umowa ta realizowana będzie przez Kraśnik i dotyczy projektu „Przedszkole miejscem edukacji inkluzyjnej” o wartości przeszło 6 mln, z czego połowę pokryje unijna dotacja. To pozwoli na rozbudowę i kompleksową modernizację sali gimnastycznej na potrzeby przedszkola działającego przy Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Kraśniku.
Ostatnim punktem uroczystości było wręczenie 4 umów o dofinansowanie projektów z planowanych w ramach ZIT na ochronę dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój turystyki obszarów miejskich. Wydanych ma zostać ponad 24,5 mln zł, a dofinansowanie sięgnie prawie 17 mln zł.
Wsparciem zostaną objęci mieszkańcy 3 z 17 Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) w województwie lubelskim: MOF Opole Lubelskie, MOF Chełm i MOF Łuków. Beneficjentami dofinansowania są miasta: Chełm i Łuków oraz gminy: Poniatowa i Opole Lubelskie.
I tak np. Chełm zrealizuje projekt „Rewitalizacja oraz udostępnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF” o wartości niemal 19 mln zł z dofinansowaniem na poziomie 12,3 mln zł. Zaplanowano rozbudowę i modernizację infrastruktury przy trzech zbiornikach wodnych: Glinianki, Natalin i Żółtańce. Powstać ma tam np. wieża widokowa, wiaty ze stołami i ławkami, promenada itd.
Z kolei gmina Poniatowa zrealizuje projekt „Rozwój infrastruktury turystycznej Doliny dziesięciu stawów w Poniatowej”. To inwestycja warta przeszło 1,8 mln zł i dofinasowaniu z UE w wysokości ponad 1,5 mln zł.
Wręczenie 14 umów o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027
Działanie 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy – 9 umów
|
Lp.
|
Wnioskodawca
|
Tytuł projektu
|
Osoby odbierające umowę – Beneficjent
|
Całkowita wartość projektu (PLN)
|
Kwota wnioskowanego dofinansowania z UE (PLN)
|
1
|
Gmina Fajsławice
|
Zagospodarowanie terenu w centrum Gminy Fajsławice w celu poprawy retencji wód opadowych poprzez zastosowanie nawierzchni przepuszczalnych na ciągach komunikacyjnych wraz z budową kanalizacji deszczowej z podziemnym zbiornikiem o poj. 100m3
|
Wójt Gminy
Skarbnik
|
2 229 194,22
|
1 861 525,65
|
2
|
Gmina Komarów-Osada
|
Budowa błękitno-zielonej infrastruktury w gminie Komarów-Osada
|
Wójt Gminy Wiesława Sieńkowska
|
486 779,77
|
413 762,80
|
3
|
Gmina Miasto Terespol
|
Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy terenu Konowicy w Terespolu
|
Burmistrz
Jacek Danieluk
|
4 021 326,40
|
3 418 127,42
|
4
|
Gmina Trawniki
|
Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Biskupice
|
Wójt Gminy
Damian Baj
|
870 980,83
|
730 765,18
|
5
|
Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie
|
"Otworzyć ziemię na wodę życia" - Przebudowa polegająca na rozszczelnieniu nawierzchni miejsc parkingowych i zagospodarowaniu zielenią terenu przy zabytkowym zespole sakralnym pobernardyńskim Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie
|
Proboszcz
Ks. Kanonik Andrzej Kieliszek
|
2 054 093,00
|
1 745 979,04
|
6
|
Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie
|
„Wodę z nieba w raj na ziemi” - Zbudowanie systemu zbierania, magazynowania i rozprowadzania wód opadowych w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie.
|
Proboszcz
Ks. Kanonik Andrzej Kieliszek
|
600 684,61
|
510 581,91
|
7
|
Gmina Piaski
|
Dostosowanie do zmian klimatu gminy Piaski
|
Burmistrz
|
862 013,13
|
732 711,14
|
8
|
Gmina Tyszowce
|
Wykonanie instalacji naziemnych zbiorników na wodę deszczową w Gminie Tyszowce
|
Burmistrz
|
596 360,72
|
506 906,61
|
9
|
Miasto Kraśnik
|
Deszczowy Zakątek - utworzenie niebiesko - zielonej infrastruktury przy Zespole Placówek Oświatowych nr 2
|
Burmistrz
Krzysztof Staruch
|
1 512 483,39
|
1 271 702,65
|
|
|
|
RAZEM
|
13 233 916,07
|
11 192 062,40
Działanie 7.5 Infrastruktura edukacyjna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – 1 umowa
|
Lp.
|
Wnioskodawca
|
Tytuł projektu
|
Osoby odbierające umowę – Beneficjent
|
Całkowita wartość projektu (PLN)
|
Kwota wnioskowanego dofinansowania z UE (PLN)
|
Miasto Kraśnik
|
Przedszkole miejscem edukacji inkluzyjnej
|
Burmistrz
Krzysztof Staruch
|
6 082 376,32
|
3 093 361,39
|
|
|
|
RAZEM
|
6 082 376,32
|
3 093 361,39
Działanie 11.2 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój turystyki obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – 4 umowy
|
Lp.
|
Wnioskodawca
|
Tytuł projektu
|
Osoby odbierające umowę – Beneficjent
|
Całkowita wartość projektu (PLN)
|
Kwota wnioskowanego dofinansowania z UE (PLN)
|
1
|
Gmina Opole Lubelskie
|
Przygotowanie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Opole Lubelskie
|
Burmistrz
|
2 949 375,25
|
2 255 616,08
|
2
|
Miasto Chełm
|
Rewitalizacja oraz udostępnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF
|
Prezydent
|
18 881 890,00
|
12 315 725,27
|
3
|
Miasto Łuków
|
Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w ośrodku rdzennym MOF Łukowa – mieście Łuków na potrzeby bezpieczeństwa mieszkańców MOF Łukowa
|
Burmistrz
|
895 128,00
|
756 726,98
|
4
|
Gmina Poniatowa
|
Rozwój infrastruktury turystycznej Doliny dziesięciu stawów w Poniatowej
|
Burmistrz
|
1 838 409,22
|
1 562 647,81
|
|
|
|
RAZEM
|
24 564 802,47
|
16 890 716,14