14 umów na 31 milionów. Marszałek podpisał umowy na unijne dotacje

W ramach dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy wręczono dzisiaj 9 umów na projekty o łącznej wartości ponad 13,2 mln zł i wsparciu z UE w wysokości prawie 11,2 mln zł. Beneficjentami były gminy: Fajsławice, Komarów Osada, Trawniki, Piaski, Tyszowce, Miasto Terespol oraz Kraśnik, a także Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie. Trafiły do nich dofinansowania w wysokości od ok. 414 tys. zł do 3,4 mln zł.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie będzie dzięki temu realizować dwa projekty. Pierwszy z nich to przebudowa parkingu przy zabytkowym zespole sakralnym pobernardyńskim. Drugi natomiast ma na celu zapobieganie podtopieniom

budynków wchodzących w skład zabytkowego zespołu klasztornego i suszy zagrażającej terenom zielonym w najbliższym otoczeniu obiektu. Oba są warte łącznie przeszło 2,6 mln zł, a dofinansowaniewynosi prawie 1,75 mln zł.

A np. gmina Trawniki zamierza budowć otwarty zbiornik retencyjnego w miejscowości Biskupice. Wyda na to ok. 870 tys., zaś dofinansowanie sięgnie blisko 731 tys.

„Dzięki realizacji wręczanych dziś 9 umów ponad 50 tys. osób skorzysta ze środków ochrony przeciwpowodziowej, a blisko 74 tys. osób skorzysta ze środków ochrony przed klęskami żywiołowymi związanymi z klimatem. Powierzchnia retencyjna wzrośnie o 12,3 tys. m2, natomiast zielona infrastruktura przystosowana do zmian klimatu o blisko 3,5 ha” - podaje w komunikacie urząd marszałkowski.

Nabór na infrastrulturę edukacyjną w ramach ZIT był skierowany m.in. do jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych, a alokacja wynosiła ponad 26,7 mln zł.

Umowa ta realizowana będzie przez Kraśnik i dotyczy projektu „Przedszkole miejscem edukacji inkluzyjnej” o wartości przeszło 6 mln, z czego połowę pokryje unijna dotacja. To pozwoli na rozbudowę i kompleksową modernizację sali gimnastycznej na potrzeby przedszkola działającego przy Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Kraśniku.

Ostatnim punktem uroczystości było wręczenie 4 umów o dofinansowanie projektów z planowanych w ramach ZIT na ochronę dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój turystyki obszarów miejskich. Wydanych ma zostać ponad 24,5 mln zł, a dofinansowanie sięgnie prawie 17 mln zł.

Wsparciem zostaną objęci mieszkańcy 3 z 17 Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) w województwie lubelskim: MOF Opole Lubelskie, MOF Chełm i MOF Łuków. Beneficjentami dofinansowania są miasta: Chełm i Łuków oraz gminy: Poniatowa i Opole Lubelskie.

I tak np. Chełm zrealizuje projekt „Rewitalizacja oraz udostępnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF” o wartości niemal 19 mln zł z dofinansowaniem na poziomie 12,3 mln zł. Zaplanowano rozbudowę i modernizację infrastruktury przy trzech zbiornikach wodnych: Glinianki, Natalin i Żółtańce. Powstać ma tam np. wieża widokowa, wiaty ze stołami i ławkami, promenada itd.

Z kolei gmina Poniatowa zrealizuje projekt „Rozwój infrastruktury turystycznej Doliny dziesięciu stawów w Poniatowej”. To inwestycja warta przeszło 1,8 mln zł i dofinasowaniu z UE w wysokości ponad 1,5 mln zł.