Przewrócona cysterna sparaliżowała miasto. Kierowcy utknęli w korkach

Do zdarzenia doszło na rondzie Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość przy ul. Rejowieckiej na drodze krajowej nr 12. Ciężarówka przewożąca prawdopodobnie cement przewróciła się na bok i zablokowała jeden pas ruchu.

Na miejscu pracują policjanci, którzy kierują ruchem i zabezpieczają teren. Jak uspokajają służby, nie ma zagrożenia dla ludzi ani środowiska. Problemem pozostaje jednak usunięcie pojazdu. — Cysterna jest pełna, do jej podniesienia potrzebny będzie specjalistyczny dźwig — informują funkcjonariusze.

Tymczasem sytuacja na drogach staje się coraz trudniejsza. Korek tworzy się od strony wiaduktu i al. Przyjaźni, a kierowcy, którzy planują przejazd przez rondo WiN, muszą uzbroić się w cierpliwość lub wybrać objazd.

Policja apeluje o ostrożność i przypomina: w najbliższych godzinach rondo może być nieprzejezdne.