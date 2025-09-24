Schrony w Chełmie: tylko 662 miejsca ochronne. Reszta mieszkańców zda się na doraźne rozwiązania

W wyniku ostatnich niepokojących wydarzeń, mieszkańcy Chełma zasypują magistrat pytaniami o to, gdzie i jak mogą szukać schronienia w przypadku alarmu. Prezydent miasta podjął temat w obszernym wpisie w mediach społecznościowych, ujawniając wyniki przeglądu budowli ochronnych przeprowadzonego wiosną i latem 2025 r. przez nadzór budowlany, straż pożarną i miejski zespół zarządzania kryzysowego.

Na terenie miasta działają trzy obiekty miejskie przy ul. Lubelskiej 63, Wyszyńskiego 15 i 11 Listopada 2. Mogą łącznie pomieścić 226 osób. Pozostałe schrony mieszczą się m.in. w budynkach sądu, szpitala, PKP oraz na terenie cementowni. Ich łączna pojemność to 436 osób.

Alarmy i syreny: system w rozsypce

Niepokój mieszkańców wzbudził również test syren alarmowych 13 września. W wielu dzielnicach sygnał był słabo słyszalny lub w ogóle nie dotarł do mieszkańców. Spośród 15 syren w Chełmie działa sprawnie tylko 7. Reszta została odłączona od prądu lub znajduje się na budynkach prywatnych. System pamięta jeszcze lata 80. i 90.

Władze miasta zapowiadają jednak inwestycje – jeszcze w tym roku mają zostać zakupione trzy nowe syreny, a kolejne trzy w roku 2026.

Co robić, gdy zawyją syreny?

Prezydent Banaszek przypomniał też o poradniku alarmowym dla mieszkańców, dostępnym na stronie urzędu. Dokument precyzuje, jak reagować na różne sygnały ostrzegawcze – zarówno w domu, na ulicy, jak i w samochodzie. Najważniejsze zasady to: zachowanie czujności, odsunięcie się od okien, wyłączenie gazu i prądu oraz stosowanie tzw. zasady dwóch ścian.

Szkoły i dzieci pod specjalną ochroną?

Rodzice pytają, co z bezpieczeństwem najmłodszych. Na razie procedury różnią się w zależności od placówki i wieku uczniów. Szkoły mają opracowane własne instrukcje postępowania w kryzysie, a ich katalog nie jest zamknięty. Trwają rozmowy z dyrektorami, aby doprecyzować szczegółowe zasady – także te dotyczące odbioru dzieci przez rodziców w czasie zagrożenia.

Spotkania z mieszkańcami i dalsze działania

Władze miasta zapowiadają cykliczne spotkania z mieszkańcami w ramach zebrań Rad Osiedli. Obecny będzie przedstawiciel urzędu, który odpowie na pytania dotyczące bezpieczeństwa. Planowane są także zajęcia informacyjne w szkołach.

Miasto stoi dziś przed wyzwaniem modernizacji systemu ostrzegania i doprecyzowania procedur kryzysowych. Jak podkreślają władze, największym atutem miasta pozostają mieszkańcy – świadomi i gotowi do działania.