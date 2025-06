Siatkarski gigant z Chełma? – po marzenia z nowym sponsorem

Chełmska siatkówka pisze właśnie najważniejszy rozdział w swojej historii. Od sezonu 2025/2026 zespół, który awansował do elitarnej PlusLigi, występować będzie jako InPost ChKS Chełm. To efekt partnerstwa z Grupą InPost – liderem nowoczesnych usług logistycznych w Polsce, który został sponsorem tytularnym drużyny.

Partnerstwo z InPost to dla nas ogromny powód do dumy i jednocześnie impuls do dalszego działania – podkreśla w mediach społecznościowych Artur Juszczak, prezes Chełmskiego Klubu Sportowego. - Jako InPost ChKS Chełm chcemy nie tylko walczyć o zwycięstwa na boisku, ale także inspirować mieszkańców Chełma i regionu – dodaje.

Skok marketingowy

To nie tylko zmiana nazwy – to skok organizacyjny i marketingowy. Współpraca z InPost otwiera przed klubem nowe perspektywy, zarówno sportowe, jak i wizerunkowe. Logo firmy zobaczymy na koszulkach zawodników, bandach wokół boiska i innych elementach identyfikacji klubu.

– Chełmska siatkówka osiąga znaczące sukcesy, a drużyna pokazuje determinację, zaangażowanie i pasję do sportu – wartości, które są głęboko zakorzenione w DNA naszej firmy” - ocenia przytaczany przez facebookowy profil prezydenta Chełma, Rafał Brzoska, założyciel i CEO Grupy InPost. – Nie możemy doczekać się wspólnych sukcesów na boisku! - zapowiada.

Zespół pod wodzą trenera Krzysztofa Andrzejewskiego szykuje się do historycznego debiutu w najwyższej klasie rozgrywkowej. Rywalizacja w PlusLidze rozpocznie się w połowie października, a InPost ChKS Chełm stanie do walki z siatkarską elitą.

– To duży krok w stronę dalszego rozwoju naszego klubu – komentuje Dominik Małys, wiceprezes spółki. – Cieszymy się, że możemy nawiązać współpracę z tak prężną firmą. Wierzymy, że wspólnie sprawimy fanom chełmskiej drużyny wiele radości.

Kibice gotowi na emocje

Nie byłoby tych sukcesów bez wsparcia z trybun. Chełmscy kibice, znani z gorącego dopingu, są jednym z fundamentów sukcesu klubu. Teraz będą mogli wspierać drużynę na jeszcze wyższym poziomie.

Współpraca z InPost to nie tylko szansa na lepsze wyniki sportowe, ale i na dalszą integrację lokalnej społeczności wokół wspólnych wartości. Bo siatkówka w Chełmie to nie tylko sport – to pasja i duma.