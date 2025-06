Sportowe serce Rejowieckiej bije przy Makowej. Otwarcie nowego boiska w Chełmie

Europejskie Dni Archeologii: korony, miecze i dawne tajemnice

Korony, miecze, ornamenty i… 3D – nie, to nie scenariusz nowej superprodukcji, tylko plan na nadchodzący weekend w Lublinie i okolicach. Wszystko za sprawą Europejskich Dni Archeologii, które ponownie zawitają na Zamek Lubelski oraz do kilku niezwykłych miejsc w regionie. Od piątku do niedzieli (13–15 czerwca) będzie można dotknąć przeszłości - i to dosłownie.